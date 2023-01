Klosterseer Shorttracker mit Bestzeiten und Bauchschmerzen

Von: Olaf Heid

Boten eine gute Leistung in Dresden: das EHC-Trio mit (v.l.) Kathi Ulrich, Jonathan und Katharine Röskenbleck. Foto: verein © verein

Mit einem zufriedenstellenden Ergebnis beendete das Junioren-Trio des EHC Klostersee die Offenen Deutschen Shorttrack-Meisterschaften der Erwachsenen in Dresden.

Grafing – Titel oder Stockerlplätze lagen zwar außer Reichweite. „Die Teilnehmer aus Rostock oder Dresden sind schon zu stark“, erläuterte EHC-Abteilungsleiterin Renate Ulrich, „aber von unseren Zeiten und Leistungen her, können wir zufrieden sein. Das war ein Erfolg.“

Tochter Katharina Ulrich (17) landete als beste der drei Grafinger Eisflitzer im Feld der Damen auf dem beachtlichen fünften Rang des Mehrkampfklassements. Ihr Top-Einzelresultat war ein vierter Platz über 1000 Meter (1:40,293 Min.). Mit 46,417 Sekunden kam die angehende Abiturientin auch an ihre persönliche 500-Meter-Bestleistung ran, die sie erst Anfang Dezember in Inzell (46,391) aufgestellt hatte. Das 1500-m-Superfinale fiel jedoch überraschend aufgetretenen Bauchschmerzen zum Opfer, denn Bundestrainerin Katerina Nowotna hatte der Klosterseerin daraufhin ein Startverbot erteilt.

Katharine Röskenbleck, die am Sonntag 18 Jahre alt wurde und wie Kathi Ulrich zum jüngeren A-Junioren-Jahrgang zählt, landete auf Platz elf. Nach mehreren Verletzungen hatte der EHC-Neuzugang erst vor ein paar Wochen wieder mit dem Training begonnen und war sogleich auf allen Strecken nahe an Bestzeiten dran.

Ihr Bruder Jonathan Röskenbleck kam bei den Herren auf Rang 18. Der B-Junior hatte im 500-Rennen beim Start einen Zusammenstoß gehabt und war mit beschädigter Kufe zurückhaltend gefahren. Nachdem Grafings Trainerin Mimi Pollnow den Schuh repariert hatte, gelang ihm aber noch eine 1000-Meter-Bestzeit (1:30,978 Min.).

Kathi Ulrich und Jonathan Röskenbleck blieben nach den Titelkämpfen noch in der Elbmetropole. Sie nehmen in dieser Woche am DESG-Sichtungslehrgang für die Junioren-WM teil. ola