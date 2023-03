Klosterseer Shorttracker über Rostock und Dresden bis nach Turin

Von: Olaf Heid

Vor der Halle in Leeuwarden: die Klosterseer Eisflitzer Jonathan Röskenbleck und Kathi Ulrich (r.). Foto: privat © privat

Hochsaison für die Shorttracker des EHC Klostersee, das heißt auch Reisezeit: Nach dem Trip der Vorwoche in die Niederlande hat es einen kleinen Tross der Grafinger Sparte am Freitag bereits nach Rostock verschlagen.

Grafing – Dort findet an diesem Wochenende der nächste Teil des Deutschland-Cups statt. Das EHC-Quartett will sich in der Eishalle nahe der Ostsee bestens präsentieren und in den gemischten Leistungsgruppen – eine Besonderheit des nationalen Nachwuchs-Cups – vor allem gute Zeiten einlaufen.

„Es geht für alle noch um Kadernormen“, erklärt Klostersee-Abteilungsleiterin Renate Ulrich. Sei es für die bayerischen oder nationalen Fördergruppen. Am Start sind Alina Gzuk, Katharina Ulrich sowie die Geschwister Jonathan und Katherine Röskenbleck. Letztere brauche vor allem „noch die Norm über 500 Meter für die Deutschen Meisterschaften, die dann kommende Woche in Dresden stattfinden werden“.

Die Saison der Shortracker an sich geht schon lange, seit Mitte September sind immer wieder Wettkämpfe zu bestreiten. Die Reisen zu den Eishallen quer durch Europa verteilt und die Rennen gegen internationale Konkurrenz „sind sehr kräftezehrend“, erläutert Renate Ulrich. Darum stand unter der Woche in Grafing „erst mal ein bisschen Regenerieren“ und dosiertes Training an, bevor es in der Hansestadt wieder heftig über die diversen Strecken zur Sache geht.

In Leeuwarden beim Starclass waren nur zwei EHCler im Einsatz. Beide erzielten schöne Teilerfolge, vor allem neue Bestzeiten. So wie A-Junior Jonathan Röskenbleck, der über 500 Meter 44,441 Sekunden ablieferte. Da er in den Vorläufen über 1500, 1000 und eben 500 Meter ausschied, wurde es Rang 47 in der Gesamtwertung der A/B-Konkurrenz. Den Sprung zum Starclass-Finale nach Turin hat er damit verpasst.

Im Gegensatz zu Kathi Ulrich, die es in Leeuwarden auf Rang 16 und damit gesamt als 14. unter die Top 30 für die finale Reise am vierten März-Wochenende schaffte. Die A-Juniorin kam über 1500 Meter mit um drei Sekunden schnellerer Bestzeit (2:28,170 Min.) ins B-Finale und über 500 und 1000 m ins Viertelfinale. „Es war insgesamt für uns ein super Wochenende“, schwärmt EHC-Trainerin Ulrich. „Wir haben dazu einen Abstecher nach Heerenveen gemacht, ins Mekka des Eisschnelllaufs. Die Halle dort war beeindruckend.“ Nun geht’s aber zuerst einmal nach Rostock. OLAF HEID