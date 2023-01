Eishockey: Klosterseer U17-Jugend trumpft in Mannheim auf

Von: Julian Betzl

Stolz auf ihre Endspielteilnahme in Mannheim war die U17-Mannschaft des EHC Klostersee mit (kniend, von links) Luka Brlic, Kilian Jöbstl, Jan Markmann, Tobias Nettesheim, Bálint Kondor, Robin Merwald sowie (stehend, von links) Co-Trainer Paul Raab, Joshua Violini, Benni Oswald, Yannick Schmid, Patrick Ziegler, Simon Pfeil, Jan Hessler, Trainer Markus Eberl, Ferdinand Löchle, Gabriel Dobis, Lukas Eberl, Benno Golanski und Tobias Lachner. Nicht im Bild: Betreuer Michi Merwald, Dani Golanski und Claudia Ziegler. Foto: verein © verein

Große Turniere, geschweige denn von (inter-) nationalem Großformat sind im Eishockey-Nachwuchsbereich eher rar gesät. Da stellte das 8. Robert-Müller-Gedächtnisturnier des Mannheimer ERC zum wiederholten Mal eine willkommene Ausnahme für die Nachwuchshoffnungen des EHC Klostersee dar.

Grafing – Wobei es sich bei dem aufregenden Zwei-Tages-Event in den Nebenhallen der großen SAP-Arena für U17-Coach Markus Eberl schon eher um einen „Pflichttermin“ handelte.

Schließlich hatte Eberl, 43, während seiner eigenen Profikarriere als Verteidiger (unter anderem beim EHC München) mit dem 2009 verstorbenen Nationaltorhüter (127 Länderspiele) und gebürtigen Rosenheimer Müller öfters Kabine und Eisfläche geteilt. „Der EHC Klostersee war ja Roberts erste Station im Seniorenbereich (1997 bis 1998, Anm. d. Red.), nachdem er in der Jugend noch als Stürmer aufgelaufen war“, erinnert sich Eberl am Telefon lachend an Müllers Multitalent, das in der damals drittklassigen „2. Liga“ seine große Karriere (213 DEL-Partien) zwischen den Grafinger Pfosten startete.

„Wir haben zusammen und gegeneinander gespielt, daher habe ich auch seine Krebserkrankung verfolgt.“ Da Müller nach einem operativ teilentfernten Hirntumor sogar nochmal sein Comeback für die Kölner Haie gegeben hatte, sei die Nachricht von Müllers Tod nur wenige Monate später „ein Riesenschock gewesen“, so Eberl.

Umso stolzer war er nun auf die „brutale Teamleistung“, die Klostersees U17 in Mannheim gegen die teils zwei Spielklassen höher angesiedelten Kontrahenten sogar die Tür ins Endspiel aufstieß. Zunächst wurden die belgischen Teilnehmer Cold Play Sharks Mechelen mit 4:0 Toren sowie das Gastgeberteam vom MERC mit 3:0 klar besiegt.

Am zweiten Turniertag setzten sich die Grafinger dann zunächst mit einem 4:3-Erfolg nach Penaltyschießen gegen die Löwen Frankfurt sowie mit 5:0 gegen die Stuttgart Young Rebels durch, ehe man zum Abschluss der Gruppenphase sogar noch den DEL-Nachwuchs und Topfavoriten Young Roosters Iserlohn mit 4:2 niederringen konnte.

„Man hat gesehen, welch großes Spiel-Selbstvertrauen sich dabei bei den Jungs aufgebaut hat, was in diesem Alter extrem wichtig ist“, freute sich EHC-Coach Markus Eberl über Platz eins nach der Gruppenphase und das damit verbundene Wiedersehen mit Iserlohn im Endspiel.

Abermals schienen seine Schützlinge über sich hinauswachsen zu können, drehten sie doch einen 0:2-Rückstand bis in die Schlussphase hinein noch in eine 3:2-Führung um. „In den letzten fünf Minuten waren wir aber einfach kaputt. Die Konzentration ist uns ausgegangen und man hat uns das eine Spiel angemerkt, das wir mehr absolviert haben“, analysierte Eberl den spielentscheidenden, späten Doppelschlag der Iserlohner zum 3:4-Endstand.

„War trotzdem schön zu sehen, wie eng die Mannschaft zusammengewachsen ist. Diese Gruppendynamik brauchen wir“, bedankte sich Eberl zudem ausdrücklich bei den mitgereisten Eltern, die sowohl den zweiten Platz der EHC-Junioren als auch die Auszeichnung für Lukas Eberl als besten Spieler des Turniers bejubelten. „Ohne den großen Aufwand der Eltern wäre das nicht möglich gewesen“, hofft Grafings Trainer, dass der EHC im nächsten Jahr „vielleicht sogar mit zwei Mannschaften“ bei der dann 9. Ausgabe des Robert-Müller-Gedächtnisturniers vertreten sein kann.

In der Bayernliga geht es für die U17 des EHC nach dem 12:1-Kantersieg beim Ligaschlusslicht ESC River Rats Geretsried am Samstag (17 Uhr) in der heimischen Wildbräu-Arena gegen den Verfolger EV Ravensburg weiter. „Noch ist alles machbar“, schwört Eberl sein zweitplatziertes Team auf die letzten acht Ligapartien im Meisterrennen ein, „aber es ist schon brutal, dass nur der Erste aufsteigt. Da braucht’s ein bisserl Glück.“