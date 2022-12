Eishockey: Klosterseer Wand bröckelt in Rosenheim nach 22 Minuten

EISHOCKEY – OBERLIGA SÜD - EHC verliert trotz starker Leistung klar beim Nachbarn

Trotz starker Vorstellung und engagierter Leistung ging Eishockey-Oberligist EHC Klostersee am Freitagabend leer aus. Im letzten Pflichtspiel des alten Jahres waren die Starbulls Rosenheim bei der 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)-Niederlage dennoch kein bezwingbarer Gegner für die Grafinger.

Rosenheim/Grafing – Zum dritten Mal in Folge konnte EHC-Trainer Dominik Quinlan im Auswärts-Derby die gleiche Aufstellung aufs Eis schicken. Eine – bereits frühzeitig verabredete– Änderung gab es erneut auf der Torhüterposition. Nach zuletzt Philipp Hähl und Dominik Gräubig stand diesmal Marinus Schunda zwischen den Pfosten. In sozusagen vertrauter Umgebung, hielt der junge Grafinger doch viele Jahre den Kasten für den Starbulls-Nachwuchs sauber.

Allzu schwierige Aufgabe hatte der EHC-Keeper im ersten Abschnitt nicht zu bewältigen. Seine Vorderleute verteidigten dicht und räumten schon viele Schüsse ab. Dabei versteckten sich die Rot-Weißen keineswegs und igelten sich auch nicht ein. Zwei erstklassige Chancen vergaben nach knapp vier Minuten Lynnden Pastachak und Philipp Quinlan, nachdem Jordan Stallard den Puck hinter dem gegnerischen Tor erkämpft hatte.

Die Überlegenheit des Tabellenzweiten war in den ersten 20 Spielminuten bei weitem nicht so klar wie erwartet. Die EHCler verteidigten im letztlich torlosen Drittel sehr dicht und hielten insgesamt mutig dagegen. Gleiches galt für den zweiten Durchgang, wenngleich das Torschussverhältnis da ein klares Plus zugunsten der Starbulls auswies. Kurz vor dem 0:2 hatte Pastachak nach langem Sprint allein vor Goalie Andreas Mechel nicht mehr die Kraft für einen konzentrierten Abschluss (33.). Schunda war beim abgefälschten Schlenzer ebenso machtlos gewesen wie beim ersten Gegentor (22.), das Rosenheim im Powerplay in aller Ruhe herausgespielt hatte.

Mit nur einem knappen Rückstand in die zweite Pause gehen und damit noch alle Optionen offen haben, das hatten die Grafinger insgeheim gehofft. Allerdings war das Schlussdrittel noch keine Minute alt, als die Starbulls bei angezeigter Strafe gegen den EHC den Sack vorzeitig zumachten. Klostersee arbeitete bis zur Schlusssirene letztlich umsonst für den Ehrentreffer. ele