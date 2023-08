„Komischer“ Medaillentausch bei Poings Sportkeglerinnen

Medaillenstolz: (v.l.) Claudia Süss und Pascal Honermeier (Germanen) siegten im Mixed, Maren Klement und Katharina Zimmermann gewannen Bronze im Frauentandem. © verein

Bei den Finalläufen der Münchner Tandemmeisterschaften gelang dem Favoritenpaar Claudia Süss und Pascal Honermeier (Germanen München) der Sieg im Tandem Mixed.

Poing/München – Die Sportkeglerin vom SKK 98 Poing hat sich damit auch mit ihrem Partner für die Bayerischen Meisterschaften am kommenden Wochenende in Augsburg am Eiskanal qualifiziert.

Den undankbaren vierten Platz belegte die Poingerin Celine Raphael mit ihrem Partner Martin Kistriz, ebenfalls von den Germanen München.

Heftig umkämpft waren die Podestplätze auch in der Frauenkonkurrenz. Lange Zeit lagen Claudia Süss und Partnerin Celine Raphael auf dem Bronzerang vor Katharina Zimmermann und Maren Klement. Erst bei der Siegerehrung führte eine „komische“ Regelauslegung laut SKK-Sprecher Erwin Zimmermann dazu, dass plötzlich noch die Plätze getauscht wurden und Süss/Raphael auf Rang vier abrutschten.

„Das hätte man anfechten können“, so Zimmermann. Aber da beide Poinger Teams darauf verzichteten, belegten Zimmermann/Klement den dritten Platz. „Eine gute Vorbereitung war das für alle Teilnehmer“, resümierte Erwin Zimmermann. „Und für Claudia gilt es nächste Woche, ihre derzeit gute Form erneut auf die Bahnen zu bringen.“ ez/bj