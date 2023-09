Kontinuität ist Trumpf beim WSV Glonn

Teilen

Sie bilden die Spitze des WSV Glonn (von links): Claudia Drollmann (Abteilungsleiterin Taekwondo), Stefan Drollmann (stellv. Abteilungsleiter Taekwondo), Miriam Stubel (stellv. Abteilungsleiterin Breitensport), Michael Israel (Finanzvorstand), Christine Lang (Abteilungsleiterin Breitensport & Beisitzer Breitensport), Reiner Prechtl (Beisitzer Alpin), Josef Axenböck (1. Vorstand), Michael Dietrich (2. Vorstand), Julia Hartl (Abteilungsleiterin Top-Fit), Nikolas Dominik (Abteilungsleiter Basketball & Beisitzer Jugend), Georg Gringmuth (Beisitzer Sportwelt Technik), Chrisine Dehnhardt (Abteilungsleiterin Nordisch) und Gregor Schober (Abteilungsleiter Alpin). Nicht auf dem Bild sind Thorsten Raith (Sportwart Alpin), Sebastian Horvat (stellv. Abteilungsleiter Basketball) und Erika Brendl (Abteilungsleiterin Reha). © Verein

Der WSV Glonn erfreut sich laut Vorstandsberichten auf der Jahreshauptversammlung großen Andrangs und vieler Kursnachfragen. Dennoch warten viele neue Herausforderungen auf den Verein.

Glonn – Für den Wintersportverein Glonn läuft es sportlich sehr gut. Dies teilte Vorsitzender Josef Axenböck in der Jahreshauptversammlung in der WSV-Sportwelt den vielen anwesenden Mitgliedern mit. Er bedankte sich hierfür bei allen ehrenamtlichen Übungsleiterinnen, Übungsleitern und Betreuenden, die „tagtäglich für Bewegung und soziales Miteinander bei Jung und Alt sorgen“. Gemeinsam werde man aber in Zukunft „vor neuen Herausforderungen stehen und neue Konzepte im Sport erarbeiten müssen“.

Der WSV-Chef berichtete weiter von einer bevorstehenden Verjüngung des Vereinsvorstands: Georg Gringmuth, bis dato bewährter Stellvertreter Axenböcks, wird in Zukunft noch als Beisitzer agieren. Des Weiteren bietet der WSV einer sportbegeisterten und engagierten Person die Möglichkeit für einen Freiwilligendienst (FSJ/BFD) im Sport.

Anschließend folgten die Berichte der diversen Abteilungen. Alle konnten mit einem starken WSV-Jahr punkten. Die Abteilungen Alpin, Basketball und Taekwondo feierten sportliche Gesamt- und Einzelerfolge. Insgesamt boten aber sämtliche Sparten ein buntes Programm an sportlichen, außersportlichen und sozial-orientierten Aktivitäten und können sowohl ein Wachstum als auch eine gesteigerte Nachfrage verzeichnen.

Alpin-Abteilung trumpft bei DSV-Schülercup und Vroni Redders Europacupsieg auf

Hervorzuheben ist die erfolgreiche Ausrichtung des DSV ELK Schülercups 2023 der alpinen Skifahrer sowie sehr gute Platzierungen bei etlichen Wettbewerben. Zudem erreichten die Ski-Asse erstmals den dritten Platz in der Vereinswertung und das „WSV-Gewächs“ Vroni Redder gewann sogar den Europacup SkiCross.

Die weibliche U16-Jugend der Basketballer holte sich in der Saison 22/23 mit einer „perfect season“ den Meistertitel der Kreisliga. Außerdem schaffte Nachwuchsspieler Elias Adeola den Einstieg in die Jugend-Bundesliga (JBBL). Die Abteilung Taekwondo feiert (etwas verspätet) ihr 15-jähriges Bestehen im WSV und kann stolz auf mittlerweile 20 Schwarzgurte in ihren Reihen sein.

Mit nun drei Eltern-Kind-Gruppen, drei Turngruppen und einer Seniorengruppe hat die Sparte Breitensport ihr bisheriges Angebot erweitert. Sie veranstaltete das Kinderfest und den Tag des Kinderturnens. Da für die Geräte-Turner weiterhin ein Übungsleiter gesucht wird, muss diese Gruppe solange pausieren.

Finanziell solide, Mitgliederzahl steigt auf 2200 an, zwei Vorstandsämter neu besetzt

Auch im Fitness-Bereich macht sich beim WSV eine steigende Nachfrage bemerkbar. Die Abteilung Top-Fit verzeichnet guten Zuwachs. Die knapp 30 Kursstunden sind beliebt und sehr gut besucht. Die Reha-Sparte erfährt einen enorm großen Andrang. Mittlerweile gibt es sieben orthopädische Reha-Gruppenstunden und eine Herzsportgruppe.

Finanziell steht der Verein solide da und auch die Mitgliederzahlen stiegen im Vorjahr wieder an, sodass der Verein aktuell rund 2200 Mitglieder hat. Bei den Neuwahlen drückten die Mitglieder ihre Zufriedenheit durch einstimmige Wahlergebnisse aus. Sie setzen auf Kontinuität. Nur zwei Ämter wurden neu besetzt durch Michael Dietrich (2. Vorsitzender) und Sebastian Horvat (Vize-Abteilungsleiter Basketball).

Axenböck schloss die Versammlung mit einem Dank an die Mitglieder und „vor allem an all die Ehrenamtlichen, die tagtäglich für den Verein im Einsatz sind. Der Vereinssport wird weiterhin vor Herausforderungen stehen.“ Umso erfreulicher sei es, dass sich Freiwillige in ihrer Freizeit für andere engagieren. ez/ola