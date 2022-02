Fußball: Kopf und Schmerz laufen noch mit

Laufintensives Duell zwischen Ebersberg mit Maxi Volk (M.) und Emmerings Christian Breu und Alois Kirchlechner. © Stefan Roßmann/Ebersberg

Als wären die die knapp zweieinhalb Jahre ohne Kabinenluft und Coachingzone wie im Flug vergangen. „Ich war gleich wieder drin“, freute sich Coach Christian Kramlinger über sein neuerliches Comeback an der Emmeringer Seitenlinie beim Testkick im Ebersberger Waldsportpark.

Ebersberg - „Das war ein guter, sehr zufriedenstellender erster Test auf endlich mal guten Platzverhältnissen, nachdem wir in den ersten drei Einheiten die Basics im Kraftausdauerbereich gelegt haben“, sagte Kramlinger. Dass die Emmeringer unter der Woche wenig Ball und umso mehr ihre Muskulatur gespürt hatten, war ihnen im ersten Durchgang anzumerken. „Auch in dieser Zusammensetzung mussten wir uns neu finden, daher ging die erste Halbzeit klar an Ebersberg“, so Kramlinger.

Bei den Kreisstädtern lief indes einiges runder als noch beim 3:6 gegen Gräfelfing. „Wir standen viel kompakter und hatten ein 50-prozentig besseres Offensivpressing“, analysierte Timi Tepedelen. Genauso erfreulich für den Eber-Coach war die postwendende Reaktion seiner Elf auf den Führungstreffer der Gäste durch Thomas Leykam (20.). Der Anlaufdruck der Platzherren fruchtete, sodass Manuel Markio (21.) und Simon Wiener (23.) den Spielstand binnen 120 Sekunden auf den Kopf stellen konnten.

„Durch die vielen Wechsel und das hohe Tempo der ersten Hälfte haben wir nach der Pause etwas den Faden verloren“, zeigte sich Tepedelen dennoch zufrieden mit dem 2:1-Endresultat sowie den ersichtlichen Fortschritten seiner Truppe.

Da man am Pfarrbach erst in den kommenden Einheiten an der spielerischen Komponente arbeiten wird, konnte auch Christian Kramlinger gut mit dem laufintensiven Aufgalopp leben: „Der Einsatzwille war da, in der zweiten Hälfte hatten wir gute Ballstafetten und sogar ein leichtes Übergewicht. Die Jungs haben schon einiges umgesetzt, was wir besprochen hatten. Aber jetzt gilt es erst mal dahin zu kommen, dass sie ohne Schmerzen und ohne nachzudenken laufen können.“ Erst dann, postuliert Kramlinger, könne man fundiert über Taktik und Passspiel urteilen. bj

Ebersberg: S+M Volk, Wieser, Wiener, Obermair, Schaller, D+L Volkmann, Sabatier, Gockner, Markio; Schmidmaier, Sev.Niedermaier, Schweizer, M.Fischer, Weiser, Giglinger.

Emmering: Schütze, C+J+M Niedermaier, Gressierer, K+A Voglsinger, Wimmer, Leykam, C.Breu, Tuscher; Kleingütl, Beil, Maier, A.Kirchlechner.