Forstinning gewinnt im Reserve-Duell – Frühholz sorgt in der Nachspielzeit für Poing-Sieg

Im Reserve-Duell in der Kreisklasse setzte sich der VfB gegen den Kirchheimer SC durch.

Kreisklasse 6 München - Ebersberg kompakt

Von Christian Scharl schließen

Julian Betzl schließen

Forstinning II ließ die Punkte gegen die Reserve der Kirchheimer bei sich daheim. Poing schaffte in der Nachspielzeit den Dreier gegen Grasbrunn.

VfB Forstinning II 1:0 Kirchheimer SC II

Gegen den KSC II glückte der Mannschaft von VfBTrainer Hubert Schunk ein 1:0 und damit eine formidable Saisonpremiere. Allerdings nahm sich die Forstinninger Reserve eine lange Anlaufzeit. Im ersten Durchgang spielte die Heimelf vor allem nach der Trinkpause deutlich überlegen, fand aber das Tor nicht.

Den Bann brach Kapitän Vitus Baer kurz nach dem Seitenwechsel mit dem 1:0 (49.). Einen Flankenball nahm der Mannschaftsführer am langen Pfosten herunter und schob ihn überlegt ins lange Eck ein. „Aber wir haben dann nach dem ersten Tor die Chancen zum 2:0 nicht gemacht. Wie schon in den letzten 15 Minuten der ersten Halbzeit,“ bemängelte Schunk die unterlassene, vorzeitige Absicherung des Sieges. (arl)

VfB Forstinning II: Dunker, Brummer, Grasser St. + M., Kistler J., Baer V., Böhm, Dirscherl J., Vehapi, Hensel, Zollner, Harecker, Zirdum, Widl, Kiesse, Schmidt.

TSV Grasbrunn 1:2 TSV Poing

Mit einer Rasselbande aus sechs A-Jugendspielern in der Startelf – vier davon bildeten die Abwehrreihe – reiste der TSV Poing zum Auftaktspiel nach Grasbrunn an. „Natürlich war es dann sehr hitzig“, verwies Spielertrainer Stefan de Prato auf die unglückliche 1:2- Niederlage und Vorgeschichte aus der Vorsaison an selber Stelle.

Da Grasbrunns Chefcoach Markus de Prato im Urlaub weilte, sorgte das Familienduell nicht für zusätzlichen Zündstoff in einer Partie, die mit insgesamt zwölf gelben Karten und zwei Platzverweisen endete. Zunächst spielte Grasbrunn sein Plus an Erfahrung gekonnt aus und führte zur Pause mit 1:0 (36.).

„Dann haben sie sich etwas dämlich selbst geschwächt“, kommentierte Stefan de Prato den Wendepunkt der Begegnung: Grasbrunns Christian Hercog bekam eine Zeitstrafe aufgebrummt, rempelte den Unparteiischen jedoch beim Verlassen des Platzes an, sodass er mit Rot für eine Rückkehr nicht mehr in Frage kam. Augenblicke später behauptete Stefan de Prato einen hohen Ball, umkurvte den Torwart und stellte mit Poings erster Torchance auf 1:1 (55.).

Nur sechs Minuten später war Grasbrunn nach Lewin Lorenzos Ampelkarte nurmehr zu neunt unterwegs. Erst mit der letzten Spielaktion konnte Marcel Frühholz einen weiten Schlag gefühlvoll über Grasbrunns Keeper zum 2:1-Siegtreffer für die Gäste heben (90.+3). „Eine ganz, ganz wilde, aber gute Geschichte für uns“, resümierte ein erschöpfter, aber glücklicher Poinger Coach. (bj)

TSV Poing: Antelmann, Nick, Frühholz, Siebefrt, Simicevic, Sadric, Heinsch, Zotz, Adler, S. de Prato, Bode; Feichtmeyer, C. de Prato, Tawfeq, Grunwald.