Alex Salem: „Kreisliga sollte Grafings Ambition sein“

Auf dem Absprung in die Kreisliga? Grafings (gelb) Matthias Esterl hatte zum Testspielauftakt gegen den TSV Aßling und Maximilian Heininger jedenfalls schon eine ordentliche Portion Sprungkraft in den Beinen. © stefan rossmann

14 gerecht verteilte Tore: TSV Grafing und TSV Aßling trennen sich zweimal Remis.

Grafing – Rundum zufrieden war Grafings Fußballlehrer Alexander Salem mit der Hinrunde nicht und das, obwohl der Kreisklassist punktgleich mit Spitzenreiter Kirchheim auf dem zweiten Tabellenrang überwinterte. „Wir haben leider acht Zähler verschenkt. Gegen Markt Schwaben und Forstinning waren wir zum Beispiel gar nicht auf der Höhe. Trotzdem ist die Ausgangslage natürlich ordentlich“, so Salem.

Die Grafinger Devise für die Rückserie lautet: „Wir wollen jedes Spiel gewinnen, aber sind nicht gezwungen, aufsteigen zu müssen. Wenn es nicht klappt, ist es kein Beinbruch. Trotzdem besitzen wir das Potenzial für die Kreisliga und es sollte unsere Ambition sein, den TSV Grafing dorthin zurückzubringen.“

Entsprechend eifrig präsentierten sich die Bärenstädter in der Winterpause. Salems Schützlinge „hatten die Anweisung, sich fit zu halten“. Ab Anfang Januar traf sich das Team ein bis zweimal wöchentlich zu einer Athletikeinheit, ehe der offizielle Trainingsstart im Februar erfolgte. Bis Anfang März möchten die Grafinger Kicker weiter an ihrer Grundfitness arbeiten. Anschließend ruft ein viertägiges Trainingslager am Gardasee mit fußballerischen und taktischen Inhalten. Das erste Testspiel brachten Salems Mannen inzwischen auch schon hinter sich.

Am Samstag trennten sich der TSV Grafing und der TSV Aßling freundschaftlich und torreich mit einem 4:4 (1:3) -Unentschieden. Zwischenzeitlich lagen die Bärenstädter deutlich mit 0:3 nach einem lupenreinen Hattrick von Aßlings Neuzugang Samuel Wambach in Rückstand, konnten letztlich dennoch eine Niederlage verhindern. Die Grafinger Treffer erzielten Matthias Esterl (39., 81.), Tim Geissler (71.) und Niklas Urban (73.). Für die Gäste war Yannick Lampl erfolgreich (51.). „Es war teilweise ein bisschen wild. Aber das war zu erwarten, schließlich war es ja der erste Test. Dafür war es ganz in Ordnung“, fiel Salems Fazit aus.

Auch die Grafinger Reservemannschaft (A-Klasse) unter der Leitung von Quirin Kistler erlebte bei ihrem ersten Freundschaftsspiel der Wintervorbereitung einen ereignisreichen Nachmittag. Der A-Klassist kam dank Toren von Marcell Lazarus (7., 22.) und Moritz Saißreiner (65.) gegen die Aßlinger Zweite zu einem 3:3-Endergebnis, zu dem man allerdings auch zwei Eigentore (12./30.) beisteuerte. Aßlings zwischenzeitliche 2:1-Führung besorgte Filip Bachmatiuk.

Für beide Grafinger Teams kann das Trainer-Duo in der Rückrunde auf 30 bis 35 Spieler zurückgreifen. „Bernhard Hilger wird uns wieder zur Verfügung stehen. Neuzugänge haben wir keine zu vermelden. Wir spielen mit dem, was wir haben und das passt auch“, so Salem, der in der Rückrunde mit einem engen Rennen im Kampf um den Aufstieg in die Kreisliga rechnet. „Die Konkurrenten dort oben in der Tabelle sind alle recht konstant. Wir müssen uns unbedingt in eine gute Verfassung bringen.“ Bis zum ersten Pflichtspiel gegen Forstinning II am 19. März bleibt dafür ja noch ein wenig Zeit.

Grafing I: Pfeifer, Harttung, Gebele, K. Hilger, Oswald, B. Hilger, Esterl, F. Keller, Kippes, Rüger, C. Keller - Leißner, Geissler, Hertlein, Urban, Bauer. Grafing II: M. Bauer, D. Bauer, Dichtl, Oswald, Hertlein, Djumsiti, Lazarus, Geissler, Brauckmann, Maisch, Weiland - Saißreiner, Urban, Kistler.

Aßling I: Jo. Mertl, Mitterhofer, Huber, P. Kagermeier, Lampl, Hackenberg, Ja. Mertl, Wambach, Winkler, Heininger, Mayer - Meier, M. Kagermeier. Aßling II: F. Wieser, J. Wieser, Hanslmayer, Ertl, Vincetic, Gruber, Voglrieder, Meier, Bachmatiuk, Bechtold, Huber - Knoblich, Haslbeck, Magyari.

