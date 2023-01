Kreisligist fordert Zweitligist: Schwabenerinnen bei Oberbayerischer kein Underdog

Im Laufduell: Das technische Ballgeschick von Markt Schwabens Eva Schmitt (rot) ist am Sonntag beim Bezirksturnier in Oberding gefordert. © SRO EBERSBERG

Markt Schwaben – Nach einem erfolgreichen Heimturnier am vergangenen Wochenende stehen die Fußballfrauen der SpVgg Markt Schwabener Au am Sonntag vor einer neuen, harten Aufgabe: Bei der Oberbayerischen Hallenmeisterschaft in Oberding kämpfen die Kreisligakickerinnen um den Bezirkspokal.

Und das zusammen mit fünf hochkarätigen Mannschaften: Neben Bayernligist FC Stern München trifft der Landkreisvertreter um Trainer Matthias Reiter im Spielmodus Jeder gegen jeden ab 14 Uhr auch auf den Zweitligisten FC Ingolstadt 04, die Landesligisten TSV Gilching/Argelsried und FFC Wacker München II und Bezirksoberligist FC Langengeisling.

Angesichts der starken Gegner wählt Markt Schwabens Cheftrainer seine Spielerinnen sorgfältig aus: „Ich will so gut wie möglich aufgestellt sein und im Turnier nach Leistung wechseln“, erklärt er. Das Ticket für die Bezirksmeisterschaft haben die Spielerinnen der SpVgg Markt Schwabener Au bereits im Dezember gelöst. Im Hallen-Kreisturnier in Rott am Inn kam die Reiter-Mannschaft ohne Niederlage durch die Vorrunden und belegte – punktgleich mit Sieger Wacker München II – den zweiten Platz.

Zum Turnierstart gegen Zweitligist Ingolstadt

Am Sonntag treffen die Markt Schwabenerinnen dann wieder auf den Landesligisten. Angst, so Reiter, habe er nicht. „Wir haben gesehen, was Wacker kann“, erklärt der Chefcoach. „Wir wissen, dass es eine Herausforderung wird.“ Aber unschlagbar sei keine Mannschaft. Das zeigte sich schon beim 2:2-Remis seiner Kreisligamannschaft gegen die favorisierten Münchnerinnen in der Vorrunde in Rott.

Und dass die Markt Schwabenerinnen am Sonntag gleich zum Auftakt auf Zweitligist Ingolstadt treffen, empfindet Reiter als Chance: „Dann sehen wir gleich, wie wir spielen und was wir noch verbessern sollten.“ Mit insgesamt zehn Spielerinnen stehen dem Coach dafür einige Möglichkeiten offen. Ein bestimmtes Ziel verfolge Reiter trotzdem nicht. „Ich sehe es entspannt, mal schauen wie es wird.“

Unterlegen fühlen sich die Kickerinnen der SpVgg Markt Schwabener Au als Kreisliga-Aufsteiger angesichts der deutlich höherklassigen Gegner nicht. „Langengeisling können wir schon schlagen“, betont Matthias Reiter, der um die Konkurrenzfähigkeit seiner Mannschaft weiß, wenn es mal gegen größere Namen oder Spielklassen geht.

Dies habe man schließlich sowohl in der laufenden Hallensaison als auch in der Freiluftrunde erfolgreich unter Beweis gestellt. Als klassischer Underdog reisen die Schwabenerinnen jedenfalls nicht über die Landkreisgrenze.