EHC Klostersee: „Kritzi“-Konstante beendet Karriere in Bad Aibling

Eishockey

Eishockeyklub EHC Klostersee verliert nach Yannick Kischer mit Marinus Kritzenberger (32) nächsten Top-Vier-Verteidiger.

Grafing – Beim EHC Klostersee ist für die Saison 2023/24 eine weitere Planstelle in der Hintermannschaft zu vergeben. Verteidiger Marinus Kritzenberger will, was die sehr intensive Freizeitgestaltung mit Eishockey angeht, künftig kürzertreten und wird die Grafinger damit verlassen.

Ausklingen lassen wird der 32-jährige Abwehrspieler seine Karriere beim Landesligisten EHC AibDogs Bad Aibling, also quasi daheim vor der eigenen Haustür. „Ein weiterer sehr schmerzlicher Abgang für uns, der freilich nicht überraschend kommt und schon seit zwei Jahren immer wieder im Raum stand“, äußerte sich Trainer Dominik Quinlan am Sonntagabend.

Mit „Kritzi“ verliere man einen weiteren gestandenen Top-Vier-Verteidiger, der nicht nur ein wichtiger Leistungsträger gewesen sei, sondern auch in der Teamhierarchie ganz weit oben stand und eine sehr gewichtige Position innegehabt habe. Zu den Klosterseern gestoßen ist Kritzenberger während der Oberliga-Spielrunde 2015/16, kurz vor dem Rückzug in die Bezirksliga.

„Er hat bei uns den gesamten steinigen Weg von ganz unten zurück in die Drittklassigkeit mitgemacht und war dabei immer eine beständige Konstante. Dass sich die Prioritäten für ihn als Selbstständiger mit eigenem Ingenieurbüro verschieben und die Zeit für eine auf diesem Level sehr zeitraubende Sportart damit nicht mehr gut vereinbar ist, war absehbar“, betonte Quinlan.

Insgesamt stand der groß gewachsene Defender für die Grafinger in 229 Pflichtspielen auf dem Eis, erzielte dabei 129 Scorerpunkte (41 Tore und 88 Assists) und sammelte 386 Strafminuten. Nur noch unterklassig dem Puck nachzujagen, stand für Kritzenberger schon vor einem Jahr auf der Agenda, doch nach Bayernliga-Meisterschaft und Oberliga-Aufstieg verschob der einst im Talentschuppen der Starbulls Rosenheim ausgebildete Linksschütze den Zeitpunkt noch einmal nach hinten.

Mit der Demission von Marinus Kritzenberger und dem bereits erfolgten Weggang von Yannick Kischer zum Nord-Oberligisten Hammer Eisbären haben die Klosterseer in der Deckung inzwischen schon zwei gleich größere Löcher zu stopfen. ele