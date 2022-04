Volleyball: Grafinger U18-Junioren gelingt der Bayern-Triumph

VOLLEYBALL – BAYERISCHE U18-MEISTERSCHAFT - Nachwuchs des Ausrichters TSV Grafing dank Comeback obenauf

Als sich das Spielerknäuel entworren und alle drei Mannschaften unfallfrei das Turnkasten-Siegertreppchen in der Jahnsporthalle verlassen hatten, konnte Rudi Obermair anfangen, die Erfolge des Tages zu genießen und sortieren: „Wir haben zwei tolle Bayerische Meisterschaften der U 14 und U 18 präsentiert und stehen als Jugendabteilung mit aktuell vier Landesmeistertiteln sportlich so erfolgreich wie noch nie als klare Nummer eins in Bayern da.“

Grafing – In puncto Organisation und Durchführung des U18-Turniers bedankte sich der Jugendleiter männlich des TSV Grafing ausdrücklich bei allen Helfern. Allen voran gratulierte Obermair Wettkampfleiter Markus Siegel und Hallensprecher Kai Subke zu einer „tollen Moderation“ sowie einem „insgesamt gelungenen Testlauf für unsere Deutsche U 20-Meisterschaft im Mai“. Sportlich musste der Ausrichter dagegen ums Happy End zittern und schrammte zeitweise sogar an einer Blamage in der Jahnsporthalle entlang. „Zwischen den Südbayerischen und Bayerischen haben wir nicht einmal gemeinsam trainiert“, erklärte sich Obermair das ungewohnt fehlerbehaftete Angriffsspiel der favorisierten Grafinger U18, die er als Cheftrainer gemeinsam mit Co Markus Zymmara betreute.

Auftaktgegner Mömlingen fehlte noch die individuelle Klasse, um die Schwachstellen der Bärenstädter auszunutzen (2:0), den angestrebten Gruppensieg musste man jedoch leistungsgerecht dem TSV Mühldorf überlassen (21:25, 22:25). Mühldorfs erfahrener Jugendtrainer Joachim Tille habe sein Team hervorragend auf die Lücken in der Grafinger Abwehr eingestellt, so Obermair, und diese mit harten Auf- und Angriffsschlägen ein ums andere Mal erfolgreich ausgenutzt. „So konnten wir unsere individuelle Überlegenheit nicht ausspielen“, gab Obermair zu: „Zwischendurch habe ich schon gedacht, dass das hier in die Hose gehen könnte.“

Diese Befürchtungen verstärkte der 22:25-Satzverlust zum Halbfinal-Auftakt gegen den TSV Unterhaching. Daraufhin habe es gerade Markus Zymmara geschafft, den mentalen Fokus der Grafinger Spieler auf das übergeordnete Endspiel-Ziel und das damit verbundene Ticket für die Deutschen Meisterschaften zu lenken. Taktisch rückte das Trainerteam vom aggressiven Angriffsspiel ab sowie die Block- und Feldverteidigung in den Fokus. „Im entscheidenden Moment hat Matti Burmann das Heft in die Hand genommen und mit seinem individuellen Zuspielkonzept die Wende bewirkt“, bedankte sich Obermair bei dem erst 14-jährigen Spieler des Spiels für die Grundsteinlegung der erfolgreichen Aufholjagd. Die Grafinger U18 gewann noch mit 2:1 (25:15, 15:9).

Beflügelt von den eigenen Comeback-Qualitäten, ließen sich die nunmehr fest entschlossenen Grafinger ihre Revanche gegen Mühldorf nicht nehmen. Diesmal organisierte ein glänzender (13-jähriger!) Mika Takano als Libero eine stabilisierte Grafinger Abwehr und Annahme. Unterstützt wurde er dabei vom späteren Final-MVP Ian Schein, den die TSV-Trainer von der Diagonalen in die Annahme beorderten.

Mit durchschlagendem Erfolg. „Im ersten Satz waren wir zur Crunchtime erstmals in allen Bereichen stabil und haben trotz Rückstand die Kehrtwende geschafft“, bejubelte Jugendleiter Rudi Obermair den 25:20-Erfolg im ersten Durchgang, der bei den Mühldorfern eine „Art Gruppenpsychose mit vielen leichten Fehlern“ verursachte. Ohne ihren Stamm-Libero Quirin Nennhuber wurden die Gäste im zweiten Satz vom Grafinger Selbstbewusstsein und Janik Sambales unerreichbaren Schmetterbällen regelrecht mit überrollt. Im Eiltempo (25:12) sicherten sich die Bärenstädter den Meistertitel und für Obermair „die Krönung der Totgeglaubten“. JULIAN BETZL