Kugelrundes Tischfeuerwerk des PBC College Markt Schwaben

Hoch die Schilder, Ball in die Tasche! Markt Schwabens Neuzugang Rafael Di Florio (beim Stoß) gelang dank der lautmalerischen Anfeuerung des PBC-Anhangs um Sportwart Thomas Deuter (hinten, 2. v.l.) im 9-Ball ein wichtiger Punkterfolg gegen Freilassing. © PBC College Markt schwaben

Krimi-Sieg im Spitzenspiel: Der PBC College Markt Schwaben ist in der Poolbillard-Bezirksliga schon wieder auf dem Sprung nach oben.

Markt Schwaben – Es ist schon einige Zeit her, dass Sportwart und Mannschaftsführer Thomas Deuter und der PBC College Markt Schwaben in Bayerns höchster Spielklasse angestoßen haben. Hervorgegangen 1993 aus einem Zusammenschluss des PBC Markt Schwaben und BSV College Markt Schwaben, zählt der Verein seit Jahren konstant über 50 aktive Mitglieder und stellt zwei bis drei Wettkampfmannschaften.

Angekommen in Bayerns Elite-Klassen, trat der Markt Schwabener Klub 2019 aus dem Bayerischen Billardverband (BBV) aus, um damit ein Zeichen gegen die „fragwürdige Verbandsführung“ zu setzen, wie es auf der PBC-Homepage heißt. Seit Mitte 2021 ist man wieder ordentliches Verbandsmitglied und arbeitet sich auch sportlich wieder kontinuierlich aufwärts. Zum Rückrundenstart der laufenden Bezirksliga-Saison liegt Deuters Team punktverlustfrei auf Kurs, den zweiten Aufstieg in Folge zu feiern.

„Wir wären schon gerüstet für die Landesliga“, versichert Deuter, der auch das Vereinslokal, ergo die Spielstätte der Schwabener betreibt, am Telefon. „Unser großes Plus ist, dass bei uns alle sehr erfahrene Spieler sind, die nicht den Druck haben, aufsteigen zu müssen, sondern mit Spaß spielen.“ Um Spielspaß und Wettkampfernst noch besser zu verknüpfen, hat sich Deuter jüngst vor dem Topspiel gegen den BC Freilassing vom Darts inspirieren lassen und ans Laminiergerät gesetzt.

Beim Darts gibt es ja diese 180er-Schilder. Da dachte ich mir, man könnte auch bei uns ein paar Anfeuerungssprüche hochhalten.

„Bei diesem Novum haben auch die Freilassinger geschmunzelt“, erzählt Deuter lachend vom bunten Schilderwald, der urplötzlich im Rücken der PBC-Spieler hochschoss. „Beim Darts gibt es ja diese 180er-Schilder. Da dachte ich mir, man könnte auch bei uns ein paar Anfeuerungssprüche hochhalten. Und zumindest bei diesem Spiel hat‘s ja auch super funktioniert!“

Den „Showdown“ im Billard-Café College am 5. Spieltag mit dem bis dato ebenfalls noch ungeschlagenen BC Freilassing gewannen die Markt Schwabener auch dank eines spannenden Finishs ihres Kapitäns mit 6:4 (38:38) Punkten.

Im ersten 14.1 des Tages fehlte Thomas Deuter gegen den besten Spieler der Liga, Maximilian Bruckmoser in der entscheidenden Phase noch etwas Spielglück. Bruckmoser nutzte dies zum 60:49 in der 16. Aufnahme (HS: 16) aus. Auch das 8-Ball von Josef Scharl gegen Stefan Krockauer ging mit 2:5 verloren. Erst Ralf Hentschel gelang im 9-Ball der erste Sieg für Markt Schwaben. Gegen Fritz Zeif drehte er ein 0:2 in ein 7:4. Auch im 10-Ball von Rafael Di Florio gegen Alexander Martel ging es sehr knapp her, doch am Ende war Markt Schwabens Neuzugang mit 6:5 siegreich.

Im zweiten Durchgang traten Hentschel/Di Florio im 9-Ball-Doppel gegen Bruckmoser/Martel an. Die Freilassinger machten kaum Fehler und überrollten die Schwabener glatt mit 6:0. Im 10-Ball spielten Deuter/Scharl gegen Zeif/Krockauer, wo eine schlecht eingestellte „10“ und erneut starke Grenzstädter das College-Doppel mit 0:2 zurückfallen ließen. Doch Deuter und Scharl bäumten sich mental nochmal auf, gewannen mit 5:2 und hielten damit den Ausgang des Spitzenspiels weiter offen.

Deuter hat im Nerven-Krimi mit Freilassings Topspieler die besseren Nerven

Für Josef Scharl ging es im dritten Durchgang beim 14.1 zufällig erneut gegen Stefan Krockauer. Scharl musste sich auch hier mit 60:29 (HS: 28) nach 13 Aufnahmen geschlagen geben. Hentschel düpierte Zeif dafür im 8-Ball mit 5:1, während es im 9-Ball zwischen Di Florio und Martel ständig hin und her ging. Weil der Schwabener das „Ausstoßen“ gewonnen hatte, hatte er im Entscheidungsspiel bei 6:6 das „Break“ und Glück auf seiner Seite: Ihm gelang ein seltener „9er-Break“ zum 7:6-Sieg.

Ein Unentschieden war dem College-Team bereits sicher, als sich Thomas Deuter im 10-Ball erneut daran versuchte, Bruckmoser die erste Saisonniederlage beizubringen. Es folgte ein Billard-Krimi: Als er die Chance zum 4:1 jedoch vergeben hatte, erstarkte Bruckmoser und ging sogar mit 4:3 in Führung. Eine klappernde „10“ brachte Deuter zurück ins Spiel. Unbeirrt legte der Freilassinger wieder mit 5:4 vor. Als beim folgenden Anstoß von Deuter drei Kugeln plus die „Weiße“ fielen, schien die Partie entschieden.

Überraschend zeigte Bruckmoser Nerven und verstellte sich mit „Ball in Hand“. Deuter nutzte den Fehler und glich zum 5:5 aus. Das letzte Spiel eröffnete Bruckmoser mit einem Anstoßfoul. Deuter behielt mit „Ball in Hand“ die Nerven und versenkte alle zehn Kugeln für den 6:4 (38:38)-Endstand.

Damit bescherte er dem PBC College Markt Schwaben saisonübergreifend den 15. Sieg in Folge und beste Chancen auf einen erneuten Aufstieg. „Das war schon ein Wegweiser. Jetzt können wir uns nur noch selbst im Weg stehen.“

