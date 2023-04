Masters-WM: Kultur-Kilometern lässt Gerhard Zorn Gold-Meter folgen

Im Zielsprint des 400m-Finals der M65-Master: Gerhard Zorn (rechts). © PAWEL KASPROWSKI

Bei den Hallen-Weltmeisterschaften der Leichtathletik-Senioren im polnischen Torun konnte der Vaterstettener Gerhard Zorn drei Medaillenerfolge in der Altersklasse M65 erlaufen. „Eine erfolgreiche Meisterschaft, die Lust auf mehr macht“, resümierte der Ausnahmeathlet.

Torun/Vaterstetten – Vor vier Jahren war Gerhard Zorn die blaue Tartanbahn in Torun schon einmal entlanggesprintet. Ebenfalls bei einer Hallen-Weltmeisterschaft, allerdings war der Vaterstettener 2019 noch bei den M60-Senioren (heute Master) unterwegs. Dem Wiedersehen ging jedoch eine persönliche Premiere voraus: „Die Tage vor der Meisterschaft verbrachte ich in Danzig. Mein erster Besuch in dieser eindrucksvollen Stadt“, genoss Gerhard Zorn die Altstadt und Museumsbesuche in der Ostseestadt, ehe er mit dem Zug die knapp 200 Kilometer ins Landesinnere zur WM-Wettkampfstätte zurücklegte.

Die „vielen Besichtigungskilometer“ der Vortage spürte Zorn in seiner Muskulatur aber erst so richtig nach dem erfolgreichen 400-Meter-Vorlauf, „in dem ich gut zurecht gekommen bin“. Der folgende Ruhetag kam für die Regeneration also wie gerufen. „Obwohl die Altstadt von Torun wirklich viel zu bieten hat“, spulte Zorn keine weiteren Touri-Kilometer ab, sodass er „frisch und schmerzfrei“ ins 400-Meter-Finale startete.

Wieder einmal war mit Rob Mayston ein Australier über die 400 Meter Zorns stärkster Konkurrent, der eine eindrucksvolle Vorlaufzeit (59,27 sec.) hingelegt hatte. „Mir war klar, dass ich alles auf eine Karte setzen musste und beim Einbiegen aus den zugeteilten Bahnen vor ihm auf die zweite Runde gehen muss“, so Zorns Renntaktik, die letztlich voll aufging.

Ich hatte im Finale zwar den weitesten Weg bergauf, aber auch den längsten Weg bergab und konnte in der Zielkurve genau sehen, wo ich lag.

Bei einer starken 200-Meter-Durchgangszeit von 26,92 Sekunden konnte der TSVV-Vertreter seinen leichten Vorsprung auf der letzten Runde sogar ein wenig vergrößern und den Lauf als Sieger in 57,99 Sekunden abschließen. Mayston kam als Zweiter (58,79) vor James Tennyson aus Großbritannien (60,29) ins Ziel.

Nach dem ersten Gold-Erfolg wirkte abermals ein Ruhetag in Gerhard Zorns Muskulatur Wunder, sodass die Qualifikation fürs 200-Meter--Halbfinale in „gemütlichen“ 27,08 Sekunden eingetütet wurde. Da die blauen Bahnen von Torun die Besonderheit eines Bergauf- und Bergabwechsels aufweisen, war Zorns formidabler Halbfinalsieg (25,87 sec.) für die äußere Bahn 6 durchaus als wichtiger Etappensieg zu werten. Nun wusste er schon vorab: „Ich hatte im Finale zwar den weitesten Weg bergauf, aber auch den längsten Weg bergab und konnte in der Zielkurve genau sehen, wo ich lag.“

Tatsächlich bog Zorn als Dritter hinter zwei Amerikanern in die Zielkurve ein. „Jetzt konnte ich zu meinen Vorteil nutzen und insbesondere Thomas Jones kurz vor dem Ziel überholen und 0,08 Sekunden hinter mir lassen“, freute sich Gerhard Zorn über seine zweite Goldmedaille mit einer Siegerzeit von glatt 26,00 Sekunden.

Zum Abschluss des Torun-Trips stand für Zorn und den Kader der Nationalmannschaft noch die 4x200m-Staffel auf dem Plan. „Da hatten wir wirklich Pech, denn unser zweitschnellster Mann hatte sich im 200-m-Semifinale verletzt und fiel deswegen im Finale aus.“ Damit nicht genug, setzte sich die Pechsträhne von Team Germany im entscheidenden Lauf um die Podestplätze fort: Zorns Vorläufer zog sich mitten im Sprint eine Zerrung zu, verlor Tempo und übergab den Staffelstab mit letzter Kraft an den Vaterstettener, der sich nunmehr auf die Verfolgungsjagd nach den USA und Polen machte.

Gerhard Zorn und sein Schlussläufer fingen zwar das US-Quartett ab, zu Gold reichte es aber um 0,1 Sekunden nicht mehr. „Alles in allem war es trotzdem eine erfolgreiche Meisterschaft, die Lust auf mehr macht“, resümierte der Vaterstettener nach seinem Medaillen-Triple bei der Hallen-WM. Das nächste Ziel hat er sich bereits im Kalender markiert: „Im September finden in Pescara/Italien die Freiluftmeisterschaften statt. Vielleicht klappt es ja, dort wieder ansprechende Leistungen zu bringen.“ bj/ez