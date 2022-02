Kunstradfahrer bei der Oberbayerischen eine Klasse für sich

Von: Wolfgang Herfort

Teilen

Die Steinhöringer Kunstradfahrerinnen und -fahrer brachten zahlreiche Urkunden und Medaillen nach Hause (hi., v.l.): Ramona Ressel, Hanna Kasper, Jasmin Hauke, Nicole Weichenhain, Elisa Vollbrecht, Antonia Wurmheller, (vo., v.l.) Simon Kasper, Judith Kania und Simon Weichenhain. © verein

Sie sind nun auch wettkampftechnisch zurück auf dem Parkett: die Kunstradfahrer und -fahrerinnen des RSV Steinhöring. Mit der Oberbayerischen Meisterschaft eröffneten sie ihre Saison - mit Erfolg.

Steinhöring – Nach einer langen Trainings- und Meisterschaftspause freuten sich die Radsportler, wieder einmal an einem Wettkampf teilnehmen zu dürfen. In Dachau wurden die Oberbayern-Titel vergeben. Nicht nur die Steinhöringer waren gespannt, wie sich die lange Wettkampfabstinenz auswirken würde und wo man leistungsmäßig steht.

Der RSV Steinhöring entsandte in den verschiedenen Disziplinen sieben Mannschaften. Und alle zeigten „ihr Programm fast fehlerfrei“, wie Cheftrainerin Irmtraut Wirth anerkennend bemerkte. Alle Steinhöringer Teams haben sich mit ihren Ergebnissen für die nächste Runde qualifiziert und werden an den Bayerischen Meisterschaften teilnehmen.

Die RSV-Athleten und -Athletinnen trumpften in Dachau auf. Auch in der Kategorie Vierer Kunstradfahren Elite. Platz eins ging hier an Steinhörings zweite Mannschaft mit Judith Kania, Jasmin Hauke, Hanna Kasper und Nicole Weichenhain. Auch im Vierer Kunstradfahren Elite offen war das oberste Treppchen auf dem Siegerpodest für den RSV (Simon Kasper, Elisa Vollbrecht, Simon Weichenhain. Antonia Wurmhelle) reserviert.

Sieben Teams am Start, sechsmal Gold

Nicht anders im Sechser Kunstradfahren Elite. Hier holten sich Judith Kania, Jasmin Hauke, Hanna Kasper, Nicole Weichenhain, Elisa Vollbrecht und Ramona Ressel den Titel. Ein weiteres Gold räumte die zweite Garnitur des RSV im Vierer Einrad ab in der Besetzung Kania, Hauke, H. Kasper und Weichenhain ab. Ein golden glänzendes Resultat brachte auch der Vierer Einrad Elite offen (S. Kasper, Vollbrecht, Weichenhain, Wurmheller) aufs Parkett.

Nicole Weichenhain und Judith Kania stockten ihre Medaillensammlung mit Platz eins im 2er Kunstradfahren Elite weibl. auf. Rang vier im Einer Kunstradfahren Elite weibl. von Nicole Weichenhain rundete die sehenswerte Steinhöringer Bilanz bei der Oberbayerischen in Dachau ab. hw