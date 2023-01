Fußballpremiere des TSV Zorneding: „Kurz, knackig, ohne lange Pausen“

Genau gezirkelt? Markus Welte (im rot-schwarzen Trikot) traf beim 2:0-Auftaktsieg gegen die SpVgg Altenerding in dieser Situation zwar nicht ins Tor. Der Heimerfolg seines TSV Zorneding bei der Turnierpremiere dürfte für Welte aber ein adäquates Trostpflaster gewesen sein. © stefan rossmann

1. Zornedinger Hallencup: Ausrichter TSV Zorneding triumphiert bei Fußballturnier-Premiere mit fünf Siegen aus fünf Spielen.

Zorneding – Es war ein glatter Durchmarsch für die Fußballer des TSV Zorneding bei der Premiere des Herren-Hallencups vor heimischem Publikum am Samstagabend. Einzig die Auftaktpartie gegen den Kreisklassisten SpVgg Altenerding (2:0) verlief noch ein wenig mühsam. „Es war ein schwieriges Spiel, aber danach sind wir ins Rollen gekommen“, fasste Zornedings Trainer Sascha Bergmann zusammen.

Fünf Mannschaften hatte der TSV in die eigene Sporthalle eingeladen, um sich in einer Sechsergruppe im Format Jeder gegen Jeden auf dem Parkett zu messen. In der zweiten Partie trafen die Zornedinger auf den Kreisliga-Konkurrenten SC Baldham-Vaterstetten, der mit einer Reserveauswahl an den Start gegangen war. Mit 3:0 behielten die Bergmann-Schützlinge die Oberhand, anschließend hatte auch der Kreisklassist FC Ebersberg gegen die Hausherren nicht den Hauch einer Chance und zog mit 1:4 Toren den Kürzeren.

Wir haben unsere Partien auf einem hohen Niveau durchgezogen.

Dies sollte der einzige Gegentreffer für die Zornedinger im gesamten Turnierverlauf bleiben. Auch gegen den SC Kirchasch (2:0) und die Kreisklasse-Mannschaft der SG Markt Schwaben (4:0) fuhr der TSV ungefährdete Erfolge ein. “Wir haben unsere Partien auf einem hohen Niveau durchgezogen. Wir sind hinten sicher gestanden und haben nach vorne immer wieder kreative Lösungen gefunden“, freute sich Sascha Bergmann, der überraschend seinen Vorgänger auf der TSV-Trainerbank, Ralph Pöpperling, zwischen den Pfosten aufbieten konnte.

„Aufgrund von Verletzungen gab es Bedarf auf der Torwartposition und da hat er netterweise bei uns ausgeholfen.“ Auch dank Pöpperlings Qualität setzte sich der TSV Zorneding letztlich mit fünf Siegen aus fünf Partien als souveräner Turniersieger bei der eigenen Premierenveranstaltung durch.

FC Ebersberg, SG Markt Schwaben und SC Baldham-Vaterstetten belegen die Plätze vier bis sechs

„Bei uns hat das gesamte Team überzeugt, jeder einzelne mit seinen individuellen Stärken. Niemand hat sich verletzt und alle hatten Spaß. Es war ein sehr faires Turnier“, zog Bergmann ein positives Gesamtfazit. Die übrigen Landkreis-Mannschaften aus Ebersberg, Markt Schwaben und von Baldham-Vaterstetten belegten die Plätze vier bis sechs.

„Wir haben leider häufig unsere Chancen nicht nutzen können, deswegen kam keine bessere Platzierung zustande“, sagte Markt Schwabens Coach Michael Hieber und fand zudem lobende Worte für den Ausrichter: „Es war ein top organisiertes Turnier: Kurz, knackig und ohne lange Pausen. Zorneding hat definitiv verdient gewonnen. Man hat gesehen, dass sie regelmäßig in der Halle trainieren.“ Die Premiere des Herren-Hallencups in Zorneding war also ein voller Erfolg, vor allem für die siegreichen Gastgeber.

TSV Zorneding: Pöpperling, Savary, Dornstädter, Weth, Matthias, Jarosch, Knöcklein, Lentner, Bayer, Bouacha.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt's auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.