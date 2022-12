EHC Klostersee: Grafinger empfangen Landsberg Riverkings in der Oberliga Süd

Grafinger Nehmerqualitäten: Viele Rück- und Faustschläge mussten Klostersees Kufencracks um Stürmer Lynnden Pastachak (rechts, im Zweikampf mit Dillon Eichstadt von Bad Tölz) bei ihrer Oberliga-Rückkehr bislang wegstecken. sro Da noch einmal aufzuschließen, wird jetzt natürlich noch ein Stück schwieriger. EHC-Coach Dominik Quinlan über eine mögliche Aufholjagd. © SRO EBERSBERG

Eishockey: EHC Klostersee startet Mammutprogramm in der Oberliga Süd gegen Landsberg Riverkings.

Grafing – Die sogenannte staade Zeit ist für den EHC Klostersee spätestens mit dem Weihnachtswochenende vorüber, wenn sie denn im eng getakteten Spielrhythmus der Oberliga Süd überhaupt jemals präsent gewesen sein sollte. Mit dem Gastspiel der Landsberg Riverkings am zweiten Weihnachtsfeiertag, Montag um 17.30 Uhr in der Wildbräu-Arena, kämpfen die Grafinger zwei Wochen lang im Zwei-Tage-Rhythmus um Punkte.

„Hart ist für uns als Amateurtruppe eine gesamte Drittliga-Saison, aber jetzt geht es bis nach Heiligdreikönig so richtig an die Substanz“, sagt Trainer Dominik Quinlan, der angesichts des Mammutprogramms das Trainingspensum entsprechend dosiert gestaltet. „Da bleibt von Spiel zu Spiel schon gar nicht viel Zeit und natürlich ist auch die Regeneration zwischendurch sehr wichtig.“

Sportlich gesehen war das Gastspiel der Rot-Weißen in Lindau ernüchternd. Nach dem lang ersehnten ersten Erfolgserlebnis in Höchstadt wollte man am Bodensee nachlegen, um am Tabellenende näher an eben die Islanders – und auch die nächsten Gäste aus der Lechstadt – heranzurücken.

„Da noch einmal aufzuschließen, wird jetzt natürlich noch ein Stück schwieriger“, ist auch dem EHC-Headcoach bewusst. Ein Puzzleteil für dieses anspruchsvolle Unterfangen sei neben stabilen Leistungen auch Scheibenglück, das man zwar im Frankenland selbst hatte, beim 0:4 aber an die Islanders verlor. „Bevor die ein Glückstor quasi geschenkt bekommen, hätten wir längst führen müssen.“

Allzu viel zurückblicken will man bei den Klosterseern nicht, zu wichtig ist die anstehende Aufgabe gegen Landsberg, die sich tabellarisch aktuell im „Niemandsland“ bewegen. Mit kleinem Punktepolster auf die Playdown-Plätze und schon einigem Rückstand auf die Pre-Playoff-Ränge.

Hinspiel in Landsberg verlor Grafing knapp mit 4:5 Toren

Das bislang einzige Pflichttreffen in der laufenden Saison verloren die Grafinger am dritten Spieltag auswärts knapp mit 4:5 Toren nach guter Leistung, aber zu vielen Undiszipliniertheiten im zweiten Drittel.

„Es war einer der Auftritte, in denen wir nah dran, am Ende aber nicht abgeklärt und clever genug für Punkte waren“, erinnert sich Dominik Quinlan. Genau diese Eigenschaften haben die Riverkings und andere Gegner aus den hinteren Tabellenregionen den Rot-Weißen noch voraus.

Nachdem viele von ihnen das gleiche Tal durchschritten hatten wie in der laufenden Spielrunde der EHC. Landsberg etwa kam als Aufsteiger in der Saison 2020/21 auf insgesamt sieben Punkte, Höchstadt holte im Jahr davor zwölf und der TEV Miesbach kam auf deren magere fünf in 2017/18. ele

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt's auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.