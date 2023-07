EHC Klostersee erhält kurzfristige Absage aus Kanada

Teilen

Die Klosterseer Puckjäger kurbeln sich im Body-Investment Campus in Form: (von links) EHC-Coach Florian Engel, Arnaud Eibl, Philipp Quinlan, Tobias Hilger, Julian Dengl, EHC-Coach Gert Acker, Bernhard Schönig, Karl Schmitt (Body-Investment Campus), Marinus Schunda, Stefan Würmseer, Simon Roeder, Sebastian Sterr und Jan Fiedler. © stefan rossmann

Eishockey-Bayernligist EHC Klostersee darf bald aufs Eis, der Wunsch-Defender aus der zweiten französischen Liga springt jedoch kurz vor Vertragsunterzeichnung ab.

Grafing – Viele durchgeschwitzte Funktionsshirts und jeder Einzelne hat massig Schweißperlen auf der Stirn. Das Trainingsprogramm der Sommervorbereitung beim EHC Klostersee auf die Punkterunde in der Eishockey-Bayernliga 2023/24 ist knackig. Und es weht ein frischer Wind. „Die nehmen uns ganz schön her“, berichtet einer der rot-weißen Puckjäger mit Blick auf die beiden neuen Head-Coaches Gert Acker und Florian Engel, und meint das keinesfalls anklagend oder negativ. „Natürlich wissen wir alle, dass uns diese geschaffenen Grundlagen in Kraft, Kondition und Ausdauer zugutekommen werden, je länger die Saison dauert.“

Nach mehreren Wochen Trockentraining haben die EHCler die graue Piste der Wildbräu-Arena nun geräumt und machen für die im Rahmen des Grafinger Ferienprogramms stattfindenden Skatertage Platz. „Ein paar freie Tage werden den Jungs ganz guttun, bevor es dann auf dem Eis so richtig los geht“, sagen die beiden Klosterseer Cheftrainer und erinnern sich dabei bestimmt noch an die eigene aktive Zeit.

Die Skatertage sind bis 10. August angesetzt, anschließend werden die Kinder und Jugendlichen lediglich ihre Ausrüstung wechseln. Nach erfolgter Aufbereitung gehört die Eisfläche die ersten zwei Wochen dem Nachwuchs.

Beim EHC, der sich nach zuletzt schon mehrfacher Auszeichnung offiziell Drei-Sterne-Ausbildungsklub im Deutschen Eishockeybund (DEB) nennen darf, beginnt die Saison schon traditionell mit der Eishockey-Schule. Von morgens bis abends ist die Spielfläche für die Talente und Jüngsten der Jahrgänge 2007 bis 2018 gebucht.

Fahndungsprofil für zweiten Importspieler: „Zwei-Wege-Verteidiger“

Anschließend ergebe sich ein Zeitfenster, „das wir an ein paar Tagen nutzen wollen, damit die Jungs sich langsam wieder an die Schlittschuhe und Ausrüstung gewöhnen können“, betonte Dominik Quinlan. Der neu verpflichtete Nordamerikaner Kelvin Walz soll dann bereits mit dabei sein. „Wir sind derzeit gerade dabei, einen Flug für ihn zu organisieren“, berichtete der Sportliche Leiter der Klosterseer weiter.

Was den zweiten neuen Import-Spieler betrifft, muss man sich wieder umorientieren. „Wir hatten einen Defender bereits fest ins Auge gefasst und kontaktiert, waren uns über die Rahmenbedingungen auch schon einig. Aber nun hat er sich umentschieden, hört auf mit Eishockey und wird daheim in Kanada zu arbeiten beginnen“, so Quinlan zur Absage des Verteidigers, der zuletzt wie auch Walz in der französischen zweiten Liga aktiv gewesen ist.

Das „Fahndungsprofil“ der Grafinger Eishackler bleibt das gleiche. Gewünscht ist ein „Zwei-Wege-Verteidiger“, der nach vorne Akzente setzen und hinten aufräumen kann, ein „Teamplayer“ mit guter Einstellung und Charakter. ele