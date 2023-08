Lauf10: TSVV bringt alle ins Ziel

Von: Olaf Heid

Als ältester Teilnehmer der Lauf10-Aktion beim TSVV schaffte es Hubert Tausch beim Grasbrunner Lauf ins Ziel. © Felix Hötzinger/TSVV

Der TSVV hat sich an „Lauf10“ beteiligt, einer Aktion des Bayerischen Leichtathletik-Verbands, der TU München und des BR. Ziel: Alle Teilnehmer in zehn Wochen für einen 10-km-Lauf vorzubereiten.

Vaterstetten – Nach zehn Wochen Training einen 10-km-Lauf schaffen: Das war das Motto und der Antrieb der Lauf10-Gruppe beim TSV Vaterstetten. Alle Teilnehmer haben diese Strecke nun auch bewältigt.

Die Leichtathletik-Abteilung des TSVV hat sich an „Lauf10“ beteiligt, einer gemeinsamen Aktion des Bayerischen Leichtathletik-Verbands, der TU München und des BR. Ziel war es, alle Teilnehmer im Zeitraum von Mai bis Juli, also in zehn Wochen, für einen 10-km-Lauf vorzubereiten – selbst „unsportliche Anfänger“.

Bereits Anfang Juli beim Sport-Scheck-Lauf und bei einem Firmenlauf in München haben einige Läufer aus der TSVV-Gruppe bewiesen, dass das regelmäßige Training erfolgreich war. Beim Grasbrunner Lauf bot sich für die nächsten Teilnehmer die Gelegenheit, diese Distanz zu absolvieren – unter anderem auch dem ältesten Teilnehmer mit 71 Jahren.

Ab September Laufgruppe für jedes Alter

Zum Start des Trainings vor zehn Wochen war es einigen noch fast unmöglich gewesen, 400 Meter am Stück durchzulaufen. Umso stolzer war TSVV-Trainer Felix Hötzinger, dass alle Teilnehmer den Abschlusslauf absolvierten, teilweise mit hervorragenden Zeiten.

Ab September wird es auf Wunsch der Teilnehmer beim TSVV wieder eine Laufgruppe für jedes Alter – und jeden Trainingszustand – geben. ez/ola

