Klostersee zeigt Lebenszeichen gegen Landsberg

Eishockey Oberliga Süd

Eishockey Oberliga Süd: EHC Klostersee sendet mit kampfstarkem 5:3-Erfolg deutliches Signal in Richtung Playdown-Wiedersehen mit HC Landsberg Riverkings.

Grafing - Aufgrund der vielen Möglichkeiten für Diskussionsansätze nach dem verdienten 5:3-Sieg des EHC Klostersee über die Landsberg Riverkings am Sonntagabend in der Wildbräu-Arena war es nur eine Randnotiz, eine solche aber allemal wert: Bei den Grafingern standen in den „Starting Six“, in der Startformation also, die vor dem Startbully einer Begegnung in der Oberliga Süd ohne Helm Aufstellung nimmt und vom Stadionsprecher namentlich benannt wird, fünf echte und im eigenen Nachwuchs ausgebildete Eigengewächse.

„Das ist unser Weg, den wir auch weiterhin beschreiten wollen und müssen. Der Talentschuppen muss das Gros der Seniorenmannschaft stellen“, kommentierte der nach überstandener Viruserkrankung wieder an der Bande amtierende Trainer Dominik Quinlan. Quasi in dessen Genick, ein paar Meter Luftlinie hinter dem Headcoach der Rot-Weißen, war ein „artfremder“ Trainer fast ebenso emotional und leidenschaftlich am Geschehen dabei.

Auf der Tribüne drückte Sascha Mölders samt Familie den Gästen die Daumen. Der ehemalige Sturmtank von 1860 München ist inzwischen bekanntlich Spielertrainer des fünftklassigen Fußball-Bayernligisten TSV Landsberg und öfter beim Eishockey zu sehen. „Ich schaue viele Spiele der Landsberger, wenn immer es geht auch auswärts“, bekannte sich der kickende Torjäger als Freund der schwarzen Hartgummischeibe. Die (ehemalige) „Wampe von Giesing“, als die sich Mölders auch selbst vermarktet, ging keinesfalls als Riverkings-Maskottchen durch.

In bester Fanmanier, selbstredend mit einem Bier in der Hand, gestikulierte und kommentierte er Spielszenen und Schiedsrichterentscheidungen, reagierte auf Landsberger Gegentore mit abwinkender Handbewegung. Zwischendurch war freilich Zeit für die zahlreichen Autogramm- und Selfiewünsche der Fans.

Danach war HCL-Coach Sven Curmann nach den 60 Spielminuten, die sich mit den Pausen vor allem aufgrund der vielen Unterbrechungen im ersten Drittel über gut zweieinhalb Stunden zogen, nicht zumute: „Das Spiel möchte ich gar nicht kommentieren. Die Jungs wissen nach wie vor nicht, wo wir stehen und um was es für den Verein insgesamt geht.“ Es müsse dringend ein Turnaround her. „Der EHC hat sich inzwischen gut eingelebt in der Liga, wie man heute wieder gesehen hat. Das war ein kampfstarker Klosterseer Auftritt. Wenn wir das nicht annehmen, wird es eine sehr kurze Serie um den Klassenerhalt werden.“

Soweit voraus wollte dessen Pendant Quinlan noch nicht schauen, wenngleich er glücklich über den Spielausgang und die Leistung sei: „Wir haben gezeigt, dass wir noch leben. Ich denke, die Richtung stimmt und wir sind auf dem richtigen Weg.“ Er lobte Einsatz, Wille und Leidenschaft. „Schüsse blocken, Checken und einfach rackern, rackern, rackern ist die Devise. Wenn du hinten hart arbeitest, dann kommt auch vorne etwas heraus.“

Ein wesentlicher Faktor beim EHC waren die in den letzten Wochen teils in der Kritik gestandenen drei Importstürmer, die zuletzt gemeinsam in einer Angriffsreihe agierten. Gegen Landsberg war das kanadisch-finnische Trio an vier der fünf Treffer beteiligt. „Es freut mich für die drei Jungs, die sehr hart arbeiten und auch öfter freiwillige Trainingszusatzschichten mit Bob Wren einlegen.“ ele

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.