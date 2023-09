Attel Haie: Legendentreffen samt langer Nachspielzeit

Von: Wolfgang Herfort

Teilen

Beim Jubiläumsspiel anlässlich des 40-jährigen Bestehens der Attel Haie auf dem Grafinger Eis (hinten, v. l.): Wolfi Walzl, Leon Riedmaier, Richard Staudinger, Josef Wieser, Armin Kolic, Marinus Reitberger, Viktor Wahlandt, Helmut Steinhögl, Baptist Lindner, Maxi Huttary, Robert Zeller, Wolfgang Heller, Carsten Rothhammer, Herman Löckert, Markus Singer (Medientechnik und Schiri) sowie (vorne, v.l.) Schoggi Bierwirth, Robert Eben, Kim Morawetz, Maxi Leitner, Chini Leitner, Franz Saißreiner, Sebastian Eben, Phillipp Schellhammer, Jan Hajka, Max Riedmaier, Markus Beranek, Martin Dierl, Mike Hauptvogel; nicht im Bild: Anja Markmann © grafin

Die Grafinger Attel Haie feiern ihr 40-jähriges Bestehen mit vielen Toren und Ehemaligen im Grafinger Eisstadion.

Grafing – „Ist das wirklich schon wieder 40 Jahre her?“ Mehr als einmal wurde am vergangenen Samstag im Grafinger Eisstadion diese Frage gestellt. Vor vier Jahrzehnten wurden sie gegründet, die Grafinger Attel Haie. Seitdem sind die Hobby-Eishockeyspieler schwer aktiv.

Zum Geburtstag wurde nun eine Jubiläumsfeier initiiert, „zu der mehr kamen, als wir uns vorgestellt hatten“, so Robert Eben. Nicht als Gründungsmitglied, aber als Mann der ersten Stunde war Eben über die 40 Jahre mit auf dem Eis.

Das Jubiläumsmatch zwischen den Legenden von einst und dem aktuellen Team hatte für ihn doppelte Bedeutung. War es doch nicht nur ein Wiedersehen mit ehemaligen Mitstreitern. Es war zugleich Ebens letzter Einsatz im Haie-Trikot. „Irgendwann muss Schluss sein“, sagte der langjährige Funktionär. Eben war dabei, als die Haie aus der Taufe gehoben wurden, weil die Spieler in anderen Hobbymannschaften, von denen es damals eine ganze Reihe gab, nicht zum Zuge kamen. Es sollte eine Erfolgsgeschichte werden.

„Jugend“-Mannschaft sichert sich späten 7:5-Erfolg

Denn in der Wilden Hockey-Liga (WHL), für die die Teams zumeist zu vorgerückter Stunde trainieren, um dann um Tore und Punkte zu wetteifern, waren die Haie eine Macht. Sieben Mal in Folge holten sie die Meisterschaft. Seitdem die Liga eingestellt wurde, mischen die Grafinger Kufencracks, von denen einige bereits im Klosterseer Oberliga- und Bayernliga-Trikot zu sehen waren, in der RHL, der Rosenheim Hockey League, mit.

Kein Wunder, dass man anlässlich des Jubiläums auf und neben dem Grafinger Eis alte Zeiten aufleben ließ. Im Mittelpunkt der Feier stand aber der sportliche Vergleich zwischen den Spielern von einst und heute. Wobei die „Jugend“-Mannschaft der Haie sich nach einer furiosen Aufholjagd der Legenden mit einem Empty Net Goal kurz vor Schluss einen 7:5-Erfolg sicherte.

Die Oldies wussten dabei, wem sie zu Dank verpflichtet sind. Sie bemühten sich, ihren langjährigen Capitano in Szene zu setzen und ihm in seinem Abschiedsspiel einen Treffer zu ermöglichen. „Es war ein Spiel auf Augenhöhe“, freute sich Robert Eben, dem der Ausgleichs-, nicht aber der Siegtreffer vergönnt war.

Nach den Dritteln auf dem Eis folgte die „Nachspielzeit“. Und die hatte es in sich. „50, 60 Leute waren über den Nachmittag verteilt da“, so Eben. Und die Gäste bewiesen Ausdauer. „Fast wie früher“, sagte der Haie-Macher schmunzelnd. Erst gegen 2 Uhr morgens endete das Haie-Jubiläum. Jetzt streben die Grafinger Hobby-Eishockeyspieler dem 50-Jährigen entgegen.