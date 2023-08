Lehrlinge überflügeln ihren Mentor: Huber/Kirchner siegen bei Heimturnier

Von: Julian Betzl

Unterm Olympiaturm feierten Daniel Kirchner (3. v.l.) und Kim Huber (4. v.l.) im Kreis der Finalisten ihren Turniersieg – und die Fahrkarte nach Timmendorf. © Beach4U

Der Ebersberger Beachvolleyballer Daniel Kirchner feiert an der Seite von Kim Huber im Münchner Olympiapark den Turniersieg für den Veranstalterverein Beach4U und löst damit das Ticket zur Deutschen Meisterschaft am Timmendorfer Strand.

München/Ebersberg – Für Beachvolleyballer Daniel Kirchner geht es im besten (und erfolgreichsten) Sinne Schlag auf Schlag. Auf der Zielgeraden der Sandplatzsaison scheint der 23-jährige Ebersberger mit Partner Kim Huber den richtigen Erfolgsrhythmus gefunden zu haben. So strebt das Beach4U-Duo nach dem sensationellen „Heimsieg“ beim Ersatzturnier der Deutsche Beachvolleyball-Tour 2 im Münchner Olympiapark nicht nur den ersten Landesmeistertitel, sondern auch den ersten Erfolg bei den Deutschen Meisterschaften an.

Schon am Vorabend der Platzierungsspiele verteilten Huber/Kirchner vergangenen Samstagabend eine freudig-spritzige Bierdusche über dem Sandplatz der Beach- und Tennisanlage des Zentralen Hochschulsports. Als Zuschauer. Und über ihren „Lehrmeister“ Armin Dollinger, der soeben im Achtelfinale mit Jonas Reinhard aus Mainz das Duo Grau/Hauschild besiegt hatte.

Bierdusche für die DM-Schützenhilfe

„Vor dem Wochenende sind wir auf Platz 15 der Rangliste für die Deutsche Meisterschaft gestartet und haben quasi noch mit drei anderen Teams um die letzten beiden Startplätze gekämpft“, erklärte Daniel Kirchner am Telefon, dass Grau/Hauschild eben einer dieser Konkurrenten im DVV-Punkterennen um die besten 16 Plätze gewesen war – bis Dollinger/Reinhard beim letzten nationalen Turnier vor den Titelkämpfen am Timmendorfer Strand für eine Vorentscheidung sorgten.

Dollinger ist Gründer des Münchner Beachvolleyballvereins Beach4U und betreut das Team Huber/Kirchner bereits in der zweiten Saison als Trainer, Ratgeber und Sponsor. „Ohne ihn würde das alles nicht so gut für uns klappen“, freute sich Kirchner umso mehr, als er Dollinger am Samstagabend die Hopfendusche als Dank für die Schützenhilfe verpasste. „In diesem Moment wussten wir, dass wir in jedem Fall bei der Deutschen dabei sind.“

Im Nachhinein hätte es allerdings für Huber/Kirchner auch ohne die hauseigene Hilfestellung für ihr inzwischen zweites Timmendorf-Ticket gereicht. Schon in der Gruppenphase konnten die von der BVV-Presseabteilung als „Zauberlehrlinge“ titulierten Huber/Kirchner ihren Top-gesetzten „Meister“ und Reinhard mit 2:0 bezwingen und wussten ihre Vorteile auch im Endspiel auszunutzen.

„Es war brutal heiß und as dritte Spiel des Tages, mit relativ wenig Pause dazwischen. Vor allem körperlich waren wir etwas fitter. Armin hatte ja als Mitorganisator noch viel Stress neben dem Platz“, schilderte der Ebersberger die einleuchtende Erfolgstaktik: „Voll drauf und viel Druck machen.“ Dabei half es auch, dass der erste Satz mit 32:30 ordentlich Überlänge hatte. Der zweite Durchgang war dann mit 21:13 eine klare Angelegenheit.

„Jetzt kommen aber die großen Highlights“, war der nach Münster (Kategorie A+) zweite Turniersieg in Folge für Daniel Kirchner und Kim Huber die perfekte Vorbereitung auf das Finalturnier der Arabella Bayern Beachvolleyball Tour der Männer und Frauen, das am Samstag (9 Uhr) ebenfalls auf der ZHS-Anlage im Olympiapark startet und auch im Livestream auf dem BVV-Youtube-Kanal übertragen wird.

Natürlich will Kirchner wieder bis zu den Finalspielen am Sonntagnachmittag auf dem Platz stehen. „Kim und ich waren beide noch nicht Bayerischer Meister. Unser Anspruch ist es, mindestens das Halbfinale zu erreichen.“ Das versuchen jedoch einige von Kirchners ehemaligen Hallen-Teamkollegen beim TSV Grafing – der Ebersberger wird nach dem Aufstieg mit dem ASV Dachau ab September in der 1. Bundesliga aufschlagen – zu verhindern. Mit den drittmeisten BMS-Teampunkten ist Christian Seitz mit Kilian Nennhuber genauso im erweiterten Favoritenkreis anzusiedeln wie das TSV-Duo Adrian Nachtwey/Marco Vogel.

Das Erfolgsduo (li.) Kirchner/Huber hat Spaß. © Beach4U

Nicht zu vergessen die beiden Grafinger Altmeister Benedikt Doranth und Julius Höfer. Dass die Vizemeister des Vorjahres ihren Titel-Hattrick ins Visier nehmen werden, kann sich Kirchner gut vorstellen. „Respekt muss man vor den beiden immer haben. Aber nach der bitteren Halbfinal-Niederlage letztes Jahr haben wir mit ihnen noch eine Rechnung offen.“

Zwar zählen sich die beiden Familienväter Doranth und Höfer aufgrund der nebenberuflich überschaubaren Trainingseinheiten dieses Jahr selbst nicht zu den Favoriten. „Abschreiben darf man uns aber bei der Bayerischen nie“, so Höfer.

Ungeachtet der Platzierung am Wochenende wollen sich Daniel Kirchner und Kim Huber die Vorfreude auf ihre zweite Teilnahme an der Deutschen Beachvolleyball Meisterschaft (31. August bis 3. September) bewahren. „Letztes Jahr haben wir zweimal verloren. Vielleicht reicht es ja diesmal für einen Satzgewinn oder Sieg. Eine weitere Überraschung wäre schon möglich.“ Und vielleicht bekommt ihr Mentor und Konkurrent Armin Dollinger ja dann am Timmendorfer Strand bei seiner letzten aktiven DM-Teilnahme die Chance auf eine Bierduschen-Revanche.