Viel versprechende Formtests: Landkreis-Werfer eröffnen die Freiluft-Saison erfolgreich in Zorneding

Von: Ludwig Stuffer

Flieg Diskus, flieg: Claudia Rett vom TSV Zorneding nutzte den Werfertag daheim für den Saison-Einstand. © stuffer

Mit starken Auftritten haben die Landkreis-Leichtathleten die Freiluft-Saison beim landesoffenen Werfertag in Zorneding eröffnet. Im Sportpark kämpften 91 Teilnehmer aus 31 Vereinen um erste Leistungen.

Zorneding – Mit starken Auftritten haben die Landkreis-Leichtathleten die Freiluft-Saison beim landesoffenen Werfertag in Zorneding eröffnet. Im Sportpark kämpften 91 Teilnehmer aus 31 Vereinen um erste Leistungen. Die Abteilung des TSV Zorneding war wieder einmal mehr der fleißige Gastgeber für zahlreiche Top-Werfer mit teils internationalen Erfolgen: Bei angenehmen Temperaturen und trockenen Bedingungen herrschte wieder rundum gute Stimmung bei allen Beteiligten.

Die kleinste Abordnung stellten die Gastgeber: Anna Russ überraschte als Zweite im Kugelstoßen der Jugend W13 mit 6,32 Meter. In der Frauen-Klasse sammelte C-Trainerin Claudia Rett gleich drei vierte Plätze, unter anderem im Diskuswerfen (29,01 m) und Kugelstoßen (8,39). In dieser Disziplin hatte, wie berichtet, Mehrkämpferin Anna-Lena Obermaier (LG Telis Finanz Regensburg/12,91) aus Poing die Nase vorne.

Starke Leistungen der Sempter U18 Damen

Für Sofie Gröninger von der LG Sempt/SV Anzing hat die Freiluft-Saison in der weiblichen Jugend U20 ebenfalls ordentlich angefangen, zumal sie nach einem Ermüdungsbruch am Mittelfuß nun erst wieder so richtig auf Touren kommen will: Altersbedingt muss die 17-Jährige nämlich heuer ein Kilogramm mehr beim Kugelstoßen wuchten (4 kg). Mit 12,12 Meter gewann sie im Finale deutlich und war zufrieden mit der Leistung. „Mit der schwereren Kugel merke ich natürlich schon, dass ich mehr in der Wurftechnik machen muss“, sagte die angehende Abiturientin vom Markt Schwabener Gymnasium. Auch für sie war Zorneding ein gewisser Test, zumal sie in knapp vier Wochen bei der Siebenkampf-EM-Qualifikation in Bernhausen teilnehmen und sich dort den Traum vom Nationaltrikot erfüllen möchte. „Das ist zwar ein gewisser Kaltstart, aber schauen wir“, so Gröninger.

Starke Leistungen schafften aber auch ihre Semptler Kolleginnen in der weiblichen Jugend U18. Siebenkämpferin Maresa Hense aus Markt Schwaben gewann das Kugelstoßen (13,29 m) vor Leonie Schmid (13,16 m). Die Anzingerin siegte zugleich im Speerwurf (35,53 m). Zwei erste Plätze sammelte Miriam Ertl im lila Sempt-Trikot: In der Jugend W12 siegte sie im Speerwurf (26,33 m) und Kugelstoßen (6,14 m). Erste wurde mit der Kugel auch Paula Duncker Martin (W15) mit 10,23 Meter.

Erfolgreichster männlicher Starter für Anzing: Andreas Gröninger

Der erfolgreichste männliche Starter für den SV Anzing war Andreas Gröninger: In der männlichen U18 hatte er bei seinem Sieg im Kugelstoßen fast zwei Meter Vorsprung (13,67 m) auf den Zweiten. Eine klare Angelegenheit war auch der Diskuswurf: Er gewann mit 42,93 Meter vor dem letztjährigen deutschen Stabhochsprung-Meister Mario Mönninger vom TV Emmering (32,71 m).

Für die LG 90 Ebersberg-Grafing holte sich Margarete Tomanek zwei erste Plätze bei den Seniorinnen W70 – die 73-Jährige hatte mit Diskus (19,99 m) und Kugel (7,60) keine Konkurrenz. Ihr Vereinskamerad Laszlo Molnar war im M14-Kugelstoßen (12,11 m) ebenso nicht zu schlagen wie Stefan Schönfelder im M30-Speerwurf (43,76).

Zwei erste Ränge für Vaterstetten im Speerwurf

Für den TSV Vaterstetten gab es diesmal zwei erste Ränge in den Speerwurf-Finals der Männer M50 durch Christian Töpfer (36,40 m) und M55 durch Martin Fischer (31,09).

Neben den Erfolgen der Landkreis-Athleten gab es aber auch Top-Leistungen auswärtiger Starter. In der Jugend M14 gab es sogar einen neuen bayerischen Rekord im Speerwurf: Oliver Zeno Ispan (TSV Plattling) verbesserte die alte Marke aus dem Jahr 2003 um ganze 28 Zentimeter auf 54,09 Meter.

Weitere Ergebnisse

Jugend M14: Diskuswurf: 4. Laszlo Molnar (LG 90) 34,24 Meter;

M75: Kugelstoßen: 2. Klaus Volkheimer (LG 90) 9,05 m;

Weibliche Jugend U20: Speerwurf: 3. Sofie Gröninger (Sempt) 37,49 m;

Weibliche Jugend U18: Kugelstoßen: 4. Simone Braun (LG 90) 9,47 Meter; 5. Viola Fink (LG 90) 6,80; 6. Margot Hamm (LG 90) 6,72; Speerwurf: 2. Maresa Hense (Sempt) 34,95; 4. Viola Fink 18,81; 5. Simone Braun 18,06; 6. Margot Hamm 17,81;

Jugend W15: Kugelstoßen: 4. Julia Maier (Sempt) 8,11; 5. Ruth Schittenhelm (Sempt) 7,82; 6. Marlene Schindlbeck (Sempt) 7,60; Speerwurf: 3. Julia Maier 25,38; 4. Geneva Risse (LG 90) 25,01; 5. Chiara Wildner (Sempt) 24,44; 6. Paula Duncker Martin (Sempt) 22,86.

