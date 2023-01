Leiden in Leipzig: Grafings Volleyballer erkämpfen sich 3:2-Sieg

Hoch die Hände: Wieder ein siegreicher Krimi für Jannik Birkholz, Co-Trainer Daniel Vogt (hi.) und den TSV Grafing. sro © SRO EBERSBERG

Die Drittliga-Volleyballer des TSV Grafing sammeln den nächsten Sieg in der Aufstiegsrunde ein und gewinnen mit 3:2 bei den L.E. Volleys aus Leipzig.

Grafing – Dass es noch einmal so spannend und nervenaufreibend werden würde, damit hatten die Grafinger Volleyballer in Leipzig nicht wirklich gerechnet. Der TSV verspielte allerdings bei den L.E. Volleys eine 2:0-Satzführung und erkämpfte sich am Samstagabend schließlich nach 119 Minuten Spielzeit noch einen wichtigen 3:2-Sieg (25:19, 25:22, 21:25, 23:25, 17:15).

Damit haben die Grafinger Männer um Coach Heiko Roth zwei weitere Zähler gegen einen direkten Kontrahenten in der Aufstiegsrunde der 3. Liga Ost gesammelt und die Sachsen (wie auch Marktredwitz) bei noch sechs ausstehenden Partien auf sechs Punkte Distanz gehalten. Allerdings vergrößerte sich durch den abgegebenen Zähler in der Brüderhalle damit der Rückstand auf Primus VC 2000 Eltmann auf fünf Punkte. Um den Spitzenreiter noch abzufangen, braucht es aus Sicht der Bärenstädter wohl zwei Drei-Punkte-Siege gegen die Eltmänner. Das erste Duell gegen die Unterfranken findet bereits am kommenden Samstag in der Kleinstadt im Landkreis Haßberge statt.

Die Halle tobte und die Leipziger rechneten schon mit dem Sieg.

So wie sich die Grafinger in den ersten beiden Durchgängen in Leipzig präsentierten, ist ein 3:0 oder 3:1 dort sicher möglich. Nach 48 Minuten stand eine 2:0-Führung zu Buche. „Wir haben in den ersten beiden Sätzen besonders mit vielen erfolgreichen Aufschlägen die Leipziger stark unter Druck gesetzt“, erläuterte TSV-Libero Korbinian Hess.

Doch dann begann das große Leiden des Tabellenzweiten aus Grafing. Die Sachsen witterten, angefeuert vor einer stimmungsvollen Kulisse von über 300 Zuschauern, Morgenluft. „Wir haben uns jedoch immer mehr Schwächephasen erlaubt, in denen wir den Leipziger erlaubten, wieder ins Spiel zu kommen“, bedauerte Hess. Die Ballwechsel wurden fortan intensiver, aber Grafing hielt dagegen. „Nun trafen sie ihrerseits ihre gefährlichen Aufschläge.“ Dadurch zwangen die L.E.Volleys den TSV noch in den fünften Abschnitt.

Im Tie-Break ging es hin und her. Nachdem man bei einem 7:8-Rückstand die Seitengewechselt hatte, kassierten die Gäste 0:3 Punkte in Folge und lagen 7:11 hinten. „Die Halle tobte und die Leipziger rechneten schon mit dem Sieg“, schilderte Hess. Doch durch „unbedingten Willen, ein bisschen Glück und ein paar Fehler der Leipziger“ drehte Grafing noch den Satz zum 17:15 und einem weiteren Sieg in der Aufstiegsrunde. OLAF HEID

Grafing: Florian Drescher, Philipp Küchehoff, Korbinian Hess, Keanu König, Jannik Birkholz, Moritz Schnödt, Andreas Bachmann, Johannes Becker, Adrian Gegenfurtner, Daniel Vogt, Hannes zelenka, Keanu König.

