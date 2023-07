TSV Vaterstetten: Leistungsexplosion bei nationaler Leistungsschau

Teamwork: Raul Garcia (oben) klatscht Staffelkollege Dominik Liguori ab - und bietet einen schnellen Ausstieg an. © verein

TSV Vaterstetten schwimmt mit zwei Staffeln auf Deutscher Meisterschaft. Christian Arzberger zieht als erster Vereinsschwimmer in ein B-Finale ein.

Berlin/Vaterstetten – Eine Saison im Schwimmsport fängt für den TSV Vaterstetten gewöhnlich im September an und endet im darauffolgenden August. Die Leistungsschwimmer arbeiten im Becken primär auf die absoluten Höhepunkte am Ende der Saison hin. So fühlten sich nun also sechs TSVV-Schwimmer in Topform, als sie zu den offenen Deutschen Meisterschaften, die im großen Rahmen des Multisport-Events „Finals“ in der Schwimm- und Sprunghalle in Berlin (SSE) ausgetragen wurden, anreisten.

147 Vereine und 531 aktive Schwimmerinnen und Schwimmer traten in der Hauptstadt um Bestzeiten, Medaillen und die begehrten Meistertitel an. Neben großen Namen wie Anna Elendt (Vizeweltmeisterin über 100 m Brust), Europameister Lukas Märtens und Olympiaschwimmer Marco Koch, konnten sich auch Christian Arzberger (Jahrgang 2002), Dominik Liguori (1996), Florian Maurer (1998), Raul Garcia Alcaraz (1988), Marlen Görlach (2004) und Anne Seyfert (2006) für die Titelkämpfe der zu diesem Zeitpunkt 40 schnellsten Schwimmer Deutschlands qualifizieren.

In bestechender Form gelang es Christian Arzberger als einzigem Einzelstarter des TSVV-Teams, im Berliner Becken Vereinsgeschichte zu schreiben. Schon über 100 m Brust konnte Arzberger seine Bestzeit um fast eine Sekunde auf 1:06,08 Minute verbessern und erreichte damit Platz 38 in der Gesamtwertung.

Noch besser lief es für den Vaterstettener Spezialisten auf seiner Paradestrecke über 50 m Brust: In einem packenden Vorlaufrennen konnte er in 29,00 Sekunden nicht nur seine Bestzeit um zwei Zehntel unterbieten, sondern zog als erster Schwimmer in der Geschichte des TSV Vaterstetten ins B-Finale einer offenen Deutschen Meisterschaft ein. Damit war Christian Arzberger ein Platz unter den besten 16 Schwimmern Deutschlands sicher.

Sportler wie es Christian und die anderen sind, zeigen mir durch solche Wettkämpfe, dass sich jede einzelne Stunde lohnt, die man als Ehrenamtlicher opfert.

Am Ende wurde es im Rennen, in dem der Potsdamer Melvin Imoudu ein in 26,79 sec. einen neuen deutschen Rekord aufstellte, für Arzberger der herausragende 15. Gesamtplatz und Rang neun in der U23-Wertung. Christian Arzberger war bereits 2019 bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften im Nachwuchsbereich am Start gewesen. Vier Jahre später ist er unter den Top-20 Deutschlands angekommen.

„Die Leistungssteigerung der letzten Jahre führe ich vor allem auf das gesteigerte Krafttraining zurück. Außerdem habe ich mich mit den Jahren intensiv mit der Technik und allen Faktoren rund um den Schwimmsport auseinandergesetzt“, erklärte Arzberger nach seinem B-Finallauf. „Ich habe mir nicht nur Vorbilder gesucht, sondern diese auch ein Stück weit für mich analysiert. Der Stellenwert dieses Wettkampfes für mich und meine Mannschaft ist mir bewusst. Entsprechend fokussiert und auf die Minute konzentriert war ich.“

Die ganze Vorbereitung, seine persönliche Form, die Arbeit des Trainers und die Intensität im Trainingsverlauf seien optimal auf ihn und die anderen TSVV-Starter abgestimmt gewesen. „Das hat an diesem Wochenende optimal funktioniert.“ Denn auch die beiden Vaterstettener Staffeln der Leistungsgruppe eins schwammen in der nationalen Spitze mit und hatten sich für drei Starts qualifiziert.

Dominik Liguori, Florian Maurer, Raul Garcia Alcaraz und Christian Arzberger verbesserten in Berlin ihre erst vor kurzem aufgestellten Topzeiten um jeweils fünf Sekunden bei der 4x100 m Lagenstaffel und um vier Sekunden bei der 4x100 m Kraulstaffel. Damit erreichten sie einen hervorragenden 16. Platz in der namhaften Konkurrenz.

Die Vaterstettener Lagen Mixed-Staffel mit Florian Maurer, Dominik Liguori, Marlen Görlach und Anne Seyfert konnte mit 04:27.72 min. die eigene Qualifikationszeit ebenso noch einmal deutlich steigern. So reichte es am Ende für Platz 22 in der Gesamtwertung. Für die beiden TSVV-Schwimmerinnen war es zugleich die erste Teilnahme an einer Deutschen Meisterschaft.

Für die Trainerin der ersten Leistungsgruppe, Melina Uhl, zählte neben den sportlichen Leistungen bei dieser DM vor allem der Erfahrungsgewinn: „Bei solchen Veranstaltungen bin ich wahnsinnig stolz auf meine Schwimmer. Wir geben Woche für Woche unser Bestes, um alles aus den gegebenen Bedingungen herauszuholen. Wir versuchen, individuelle Ziele zu erreichen und gleichzeitig leben wir beim TSVV den Gruppengedanken und die gegenseitige Unterstützung.“

Diese Mischung sei bei einer Einzelsportart selten, führte Uhl weiter aus. „Sportler wie es Christian und die anderen sind, zeigen mir durch solche Wettkämpfe, dass sich jede einzelne Stunde lohnt, die man als Ehrenamtlicher opfert und egal wie oft man selbst zweifelt, sind es genau diese Momente, die uns dafür entlohnen.“ ez/bj

„Team Berlin“ des TSV Vaterstetten: (v.l.) Florian Maurer, Trainerin Melina Uhl, Raul Garcia Alcaraz, Marlen Görlach, Christian Arzberger, Anne Seyfert und Dominik Liguori. © tsvv