Rückschläge weggesteckt, Leistungskurve zeigt nach oben

Freudenschrei der Glonnerin Nina Walderbach nach der Qualifikation für die nächste Runde bei der Skicross-Weltmeisterschaft. © Foto: privat

Skicross-Ass Nina Walderbach (WSV Glonn) kann eine positive Saisonbilanz ziehen. Und das nach einem Winter, in den sie nach längerer Verletzungspause eher vorsichtig gestartet war.

Glonn – Ein Schlüsselbeinbruch aus dem Vorjahr und Rückenprobleme zwangen die 19-Jährige vom Deutschen Freestyle-Nationalteam erst einmal dazu, sich bei den ersten Europacuprennen im Pitztal (Österreich) und Val Thorens (Frankreich) an ihre Form heranzutasten. Bei den Ergebnissen im November und Dezember war aber bereits ein Aufwärtstrend erkennbar. So etablierte sie sich im Feld der Europacupfahrerinnen und qualifizierte sich konstant für die Läufe der jeweils besten 16 Damen.

Bei den heimischen Junior-FIS-Rennen in Grasgehren Mitte Februar holte sich Walderbach an beiden Tagen überlegen den Sieg und bestätigte ihre sehr gute Form. Ihre vermutlich besten Rennen der Saison bestritt die Glonnerin, die das Skigymnasium in Berchtesgaden besucht, am letzten Februarwochenende im italienischen Alleghe bei FIS-Rennen, an dem auch einige Weltcupfahrerinnen dabei waren. Walderbach belegte einen starken vierten und siebten Platz.

Nach insgesamt 14 Rennen der Europacupserie, die sie in die deutschen Alpen, nach Österreich, Italien, in die Schweiz und zum hochkarätig besetzten Europacup-Finale wieder nach Frankreich führten, zeigte die WSV-Sportlerin solide Leistungen und erlangte den herausragenden zwölften Platz der Gesamtwertung unter 55 Startern. Ihr Heimatverein, der WSV Glonn, freute sich sehr, dass Nina zwischen den Rennwochenenden Zeit fand, einen Blick auf das Regiocupfinale des Skiverbands München zu werfen und den alpinen Nachwuchs anzufeuern.

Bei der abschließenden Junioren-Weltmeisterschaft in der Schweiz war der Kräfteverschleiß nach langer Saison deutlich zu sehen. Nina Walderbach verpasste hauchdünn als 17. die Finalheats der besten 16. Nun stehen die Kaderentscheidungen für die kommende Saison an, bevor es nach kurzer Ruhephase voller Motivation in die nächste Saison geht. Dann mit dem klaren Ziel, sich sportlich weiterzuentwickeln, erneut ähnlich erfolgreich zu sein und vor allem verletzungsfrei zu bleiben. ez

Ab geht die Reise: Skicrosserin Nina Walderbach (19) beim Start des WM-Rennens in der Schweiz. © Foto: privat