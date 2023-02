Letzte Ausfahrt für den Dauerbrenner: Trainer Igor Lukac verlässt Grafings Handballdamen nach sechs Jahren

Von: Julian Betzl

Grafings Franziska Hirtreiter (rechts) als Passgeberin gegen Forstenried. © SRO EBERSBERG

Zum Saisonende macht Igor Lukac als Handballtrainer beim TSV Grafing Schluss. Sechs Jahre lang hatte er das Kommando bei den Bezirksoberliga-Frauen.

Grafing – So angenehm die Gesellschaft, so malerisch die Aussicht und abwechslungsreich die Playlist auch sein mag – irgendwann ist der Tank auch auf der schönsten Fahrtstrecke einmal leer. Am Ende dieser Handballsaison werden es sechs Jahre sein, die Igor Lukac als Damencoach des TSV Grafing zwischen seinem Wohn- und Arbeitsort Übersee und der Jahnsporthalle gependelt ist. 70 Kilometer einfach. An Trainings- und Spieltagen. Bei Blitzeis und Biergartenwetter.

„Der Igor war immer für uns da und ist selbst im größten Schneechaos zu uns rausgefahren“, weiß nicht nur Spielerin Charlotte „Charly“ Oslmeier um die „enorme Belastung“, die ihr Trainer in den vergangenen sechs Bezirksoberliga-Jahren in Kauf genommen hat. Ende April wird Lukac vor dem Auswärtsspiel in Traunreut ein letztes Mal in offizieller Funktion vom Chiemsee aus in die Bärenstadt unterwegs sein. Denn inzwischen weiß auch die Mannschaft von seinem Entschluss, der in Lukac selbst länger gereift und mit Grafings Handballabteilungsleiter Thomas Ernst spätestens seit der Winterpause konkret besprochen ist: „Ich werde nach der Saison aufhören. Sportlich und menschlich ist Grafing einfach mein Verein. Aber du verlierst auch jedes Mal zwei Stunden.“

Würde seine Tochter und Spielerin Laura nicht für gewöhnlich neben ihm sitzen und auf der Heimfahrt zumeist das Steuer übernehmen, hätte er wohl schon früher an Abschied gedacht. „Es ist schön, jemanden zum Reden zu haben. Wir haben auch einen ähnlichen Musikgeschmack. Nur wenn es zu laut oder schnell wird, muss ich was sagen“, sagt Igor Lukac lachend. Zeitraubend und ein mentaler Kraftfresser bleibt die Staustrecke A8 zwischen Übersee und Bad Aibling dennoch.

Mir fehlen die Worte, um zu beschreiben, was der TSV Grafing alles für mich getan hat und mir bedeutet.

Der 50-jährige Familienvater dreier Kinder hat im Verlauf seiner Grafinger Amtszeit erfahren, wie kostbar jede einzelne dieser Stunden tatsächlich sein könnte. Während in der pandemischen Hochphase der Amateursportbetrieb ruhte, musste Igor Lukac am Herzen operiert werden. Schon damals habe er mit dem Gedanken an einen Rücktritt gespielt, verrät er. Schließlich wusste er nicht, wie es für ihn gesundheitlich weitergehen würde.

„Aber der Verein und die Abteilung hatten immer ein offenes Ohr für mich“, so Lukac. „Mir fehlen die Worte, um zu beschreiben, was der TSV Grafing alles für mich getan hat und mir bedeutet. Also habe ich gesagt, dass ich mindestens noch eine Saison mache, wenn ich kann.“

Zumal seine Trainermission in Grafing mit dem BOL-Meistertitel 2019/20 gerade ihren vorläufigen „Höhepunkt“ erreicht hatte. Den Aufstieg und die Rückkehr in die Landesliga – Lukac übernahm direkt nach dem Abstieg 2017 von Martina Broß – lehnten die Grafingerinnen per Teambeschluss ab. Man sah sich dem Mehraufwand personell wie zeitlich noch nicht gewachsen. Überhaupt war Lukacs große Triebfeder nie die Spielklasse, sondern die Spielerinnen: „95 Prozent haben Fortschritte gemacht. Darauf bin ich besonders stolz, auch wenn wir in der Liga richtig erfolgreich waren.“

Unter der Regie von Igor Lukac mussten sich die Grafingerinnen zwar auf einen torreichen, aber defensiv „sehr harten Abwehr-Handball“ umstellen, beschreibt Charly Oslmeier. „Wenn eine Spielerin aber regelmäßig im Training war, hat sie auf alle Fälle Fortschritte gemacht. Ich bin schließlich ja selbst kein schlechtes Beispiel.“

Lukacs Abschiedstournee endet am 29. April in Traunreut

Die gelernte Kreis-/Rechtsaußen rotierte über die gesamte Breite und Tiefe von Lukacs Taktiktafel. Vergangene Saison fand sich Oslmeier sogar zwischen den Torpfosten wieder. „Jetzt bin ich auf Mitte umgeschult worden und muss sagen, dass es von Spiel zu Spiel immer besser läuft. Das wäre aber nicht so gegangen, hätte Igor das im Training nicht so mit uns eingeübt.“

Vergangenes Wochenende verzweifelte der TSV Forstenried an diesem neu geschmiedeten Grafinger Abwehrriegel. Beim 21:17 (14:11)-Heimerfolg ließen Oslmeier und Co. nur sechs Gegentore in Durchgang zwei zu und wollen am morgigen Donnerstagabend gegen den TSV Milbertshofen ähnlich geschlossen in der Jahnsporthalle auftreten (Anwurf 19.15 Uhr).

Obgleich aus dieser Saison nach einem personellen Umbruch bislang die schlechtesten Ergebnisse in der Ära Lukac resultieren, kann der leidenschaftliche Übungsleiter und Schiedsrichter seine „Abschiedstournee“ nun endlich richtig genießen. „Das war schon eine große Belastung für mich, es den Mädels so lange nicht gesagt zu haben. Einige haben damit gerechnet, aber hatten die eine oder andere Träne im Auge.“

Schon von Berufs wegen als Maschinenführer um Planung, Ordnung und Disziplin bemüht, wird den TSV-Handballerinnen Lukacs „klare Linie“ fehlen, wie Charly Oslmeier bedauert: „Igor ist jemand, der auch mal auf den Deckel gibt und unser Schwätzen unterbricht. Ich finde es total schade, dass er geht. Aber jeder im Team versteht es.“

Man dürfe nicht vergessen, dass mit Igor Lukac nicht nur ein Trainer die Kabine verlässt. „Seine Frau Katharina ist in der Regel bei jedem Spiel dabei, hat uns immer wieder mit Kuchen versorgt.“ Noch bevor Laura Lukac zum TSV wechselte, habe Oslmeier ihre Mitspielerin oft auf der Tribüne gesehen und mit ihrem Bruder Patrick (Herrenspieler beim TuS Prien) auch schon trainiert. „Und seine zweite Tochter, Adriana, fährt auch oft mit uns mit. Jeder Spieltag ist also ein Familienevent für die Lukacs.“ Oslmeier und ihre Teamkolleginnen werden versuchen, der Familie Lukac „ein bisschen TSV Grafing nach Übersee mitzugeben“.

Detaillierter möchte Oslmeier nicht auf die Überraschung eingehen, die man für die Abschiedsparty im Hause Lukac nach dem Saisonfinale in Traunreut plant. Nur so viel: Die Idee, dem Tattoo-Fan spontan das Vereinswappen zu stechen, wurde inzwischen verworfen. Dabei weiß Igor Lukac auch ohne Tintenbeweis, was er am TSV Grafing hat: „So einen Verein, der so super zu mir passt gibt‘s in Oberbayern kein zweites Mal.“ Nur ein Umzug sei „von Anfang an keine Option“ für den Überseer gewesen.

TSV Grafing: Valentina Hofmann, Anne Roczen (beide im Tor), Julia Gassmann (3), Franziska Hirtreiter (3/2), Charlotte Oslmeier (6/1), Svenja Kischer (2), Laura Lukac (2), Anna Sandner (2), Marlene Oswald (3), Melanie Eglseder (1), Jasmin Heitmann (2), Annika Germer (1), Jasmin Lazarus (2).

Igor Lukac in seinem Element als Handballtrainer der Grafinger BOL-Frauen. © SRO EBERSBERG