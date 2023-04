Mit Klacken und Konzentration: Jüngste Schützen im Lichtgewehr-Einsatz

Siegerehrung Lichtgewehr mit (hi., v.l.) Ingrid Golanski (BLSV), Todor Tovilovic, Carolin Rohrbach, Sebastian Egerland, David Rölle, Lena Schneider (Jugend-/Gautrainerin), Marlene Kirschbauer, Markus Winter (3. BGM Egmating), Anna Fürfanger (Gaujugendsportleiterin) sowie (kniend, v.l.) Larissa Franz, Tizian Blüml und Oskar Blume. © gauebe

Beim Schützenverein Frohsinn Egmating fand zum ersten Mal das Landkreissportfest für die Lichtgewehrschützen statt. Hier dürfen bereits die Jüngsten mit einem Laser-Gewehr auf ein Ziel schießen.

Landkreis – Für die Zuschauer war das etwas ungewohnt: das Nachladen „klackt“ nur noch – es muss nur ein kleiner Hebel betätigt werden, dass der Laser wieder „scharf“ ist. Für die Kinder ist es hingegen eine große Herausforderung, sie müssen sich über längere Zeit Schuss für Schuss wieder konzentrieren, um das Ziel zu treffen. Auch ein hohes Maß an Körperbeherrschung gehört hier mit dazu.

In der Schülerklasse II (Jahrgang 2011/12) traten insgesamt acht Schützinnen und Schützen an. Dabei durfte auch aufgelegt geschossen werden. Dies wurde in der Wertung dann auch berücksichtigt. Aufgelegt geschossen haben sechs Kinder. Dabei schoss sich Marlene Kirschbauer aus Egmating, sogar mit persönlicher Bestleistung von 169 Ringen, auf den ersten Platz. Gleichauf war Carolin Rohrbach aus Kirchseeon, sie wurde aufgrund der schlechteren Deckserie Zweite. Freistehend traten zwei junge Talente gegeneinander an. Hier schoss sich David Rölle (Egmating) auf den ersten Platz mit 108 Ringen.

In der Klasse Schüler III (Jahrgang 2013/14) starteten drei Schützen. Davon schoss sogar einer schon freistehend: David Vodermayr aus Eglharting wurde mit 119 Ringen Erster. Aufgelegt duellierten sich Quirin Kainz aus Berganger (114 R.) und Maximilian Wild aus Egmating, der mit 135 Zählern die Nase vorne hatte.

Auch eine Mannschaft kam beim Landkreissportfest zustande: In der Schülerklasse II aufgelegt holten sich die Schützen der SG Hubertus Eglharting mit gesamt 322 Ringen den Sieg in der Besetzung Todor Tovilovic (115 R.), Tizian Blüml (104) und Oskar Blume (103).

Die Siegerehrungen durften BLSV-Kreisvorsitzende Ingrid Golanski und Egmatings Dritter Bürgermeister Markus Winter durchführen. „Insgesamt war es eine schöne, gelungene Veranstaltung für die Jüngsten“, freute sich Gaujugendsportleiterin Anna Fürfanger nach den Wettkämpfen und bedankte sich beim Egmatinger Verein für die Durchführung.

Teil zwei der Wettbewerbe des Landkreissportfests für die Sportschützen folgt am Samstag, 15. April. In Parsdorf (Dorfplatz 1a) treffen sich alle Luftgewehr und Luftpistolenschützen der Schüler-, Jugend- und Juniorenklassen. Ausrichter ist Edelweiß Neufarn-Parsdorf ez/ola