Liebhaber des Tempospiels

Dirigiert die Löwen: der neue Trainer der Anzinger Handballer, Bob Zermani (Mitte).

Der neue Herrencoach Bob Zermani plant mit den Handball-Löwen des SV Anzing den sofortigen Wiederaufstieg an.

Anzing – Bob Zermani ist im Landkreis Ebersberg kein Unbekannter – auch, wenn es schon einige Jahre her ist, dass der gebürtige Algerier hier die Handballschuhe schnürte. Im Jahr 1995, der einstige Nationalspieler war gerade nach Deutschland gekommen, habe er einige Monate lang das Tor des TSV Ebersberg gehütet, erzählt Zermani. In der Folge erhielt er jedoch ein Angebot des Regionalligisten TuS Spenge und zog daraufhin nach Ostwestfalen, wo er fortan zehn Jahre lang lebte.

Nun jedoch ist Bob Zermani, der eigentlich Boubekeur mit Vornamen heißt, zurück im Landkreis Ebersberg – und zwar als neuer Trainer des Handball-Landesligisten SV Anzing. Diese Woche hat der 57-Jährige die ersten Trainingseinheiten in der Saisonvorbereitung der Löwen geleitet; überdies stand er am Donnerstag erstmals bei einem Testspiel an der Seitenlinie seines neuen Teams.

„Mein erster Eindruck ist, dass die Spieler sehr willig sind und hart arbeiten“, sagt Bob Zermani, der voll des Lobes für die Mannschaft ist – und für das Umfeld. „Die Struktur im Verein passt, das Engagement stimmt“, urteilt der Coach, wiewohl es einen großen Wermutstropfen gebe: „Schade, schade, dass die Mannschaft eine Liga runtergegangen ist“, bedauert Zermani. „Eigentlich hätte sie es verdient, in der Bayernliga zu spielen.“ Daher sei das vorderste Ziel für kommende Saison – „das wissen alle Spieler, das weiß jeder im Verein“, betont der neue SVA-Trainer – der direkte Wiederaufstieg.

Darüber hinaus wolle er die Mannschaft weiter entwickeln, sagt der Coach, der auf einen reichen Erfahrungsschatz als Aktiver und Trainer zurückgreifen kann. Nachdem er als Kind zunächst noch Fußball und Handball gespielt habe, erzählt er, habe er sich zunehmend auf Zweiteres konzentriert – mit Erfolg. So reifte Bob Zermani zu einem der besten Torhüter Algeriens und holte dort etliche Meistertitel. Überdies stand er 90 Mal für das Nationalteam zwischen den Pfosten, wurde Afrika-Meister und nahm an der Weltmeisterschaft teil.

Hierzulande war der Algerier, der inzwischen auch einen deutschen Pass besitzt, bereits in Ostwestfalen als Trainer tätigt. 2003 zog er dann nach München, wo er heute als Sportlehrer arbeitet. Als Coach ist der 57-Jährige in verschiedenen Ländern tätig gewesen, unter anderem im Rahmen von Entwicklungsprojekten des Internationalen Handballverbands. So betreute Zermani etwa das U21-Nationalteam von Kuwait sowie die Nachwuchsauswahl von Katar; und zuletzt unterstützte er die neuseeländische U19-Mannschaft.

„Ich war in vielen Ländern und überall lernst du etwas Neues“, sagt Bob Zermani, der nicht nur über die höchste deutsche Trainerlizenz verfügt, sondern auch die internationale Auszeichnung als „EHF Master Coach“ innehat. Mit Beginn der vergangenen Saison übernahm er den Trainerposten beim Bayernligisten TG Landshut und führte den Club in die Playoffs, ehe man sich im Januar vorzeitig trennte.

In Anzing wolle er langfristig etwas aufbauen, sagt Bob Zermani, wenngleich er einschränkt: „Der Trainerberuf ist ein Geschäft mit vielen Überraschungen. Dein Stuhl ist immer wacklig – vor allem, wenn du keinen Erfolg hast.“ Zu seiner Philosophie als Handballtrainer sagt der 57-jährige Coach: „Meine Mannschaften sollen Tempo, Tempo, Tempo gehen. Und ich will keinen langweiligen Handball sehen.“