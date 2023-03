Ligaprimus Markt Schwaben baut Vorsprung fehlerfrei aus

Das PBC-Quartett (v.l.) Rafael Di Florio, Ralf Hentschel, Josef Scharl und Thomas Deuter ist nun drei Zähler voraus. kn © PBC Markt Schwaben

Markt Schwaben – In Bestbesetzung konnte der PBC College Markt Schwaben seine Tabellenführung in der Bezirksliga Ost ausbauen. Die Gäste vom 1. BDSV Rosenheim konnten dem Team um PBC-Kapitän Thomas Deuter an den frisch bezogenen Markt Schwabener Tischen nicht einmal einen Spielpunkt abknüpfen.

Deuter erteilte seinem Kontrahenten im 14/1 zunächst mit 60:22 eine Lehrstunde in 13 Aufnahmen und auch Rafael Di Florio konnte im 8-Ball mit seinem 5:3-Erfolg einen PBC-Punkt beisteuern. Im 9-Ball bestätigte Ralf Hentschel seine gute Form und behielt mit 7:6 die Oberhand. Auch Josef Scharl gab sich keine Blöße und brachte sein 10-Ball mit 6:4 nach Hause.

Zwar gestalteten sich die Doppelpartien enger als erwartet, doch ließen sich die Hausherren genauso wenig wie in der abschließenden Einzelrunde von der Siegerstraße für ein perfektes Ergebnis von 10:0 (51:27) abbringen – während Verfolger Freilassing parallel mit einem Remis schwächelte. bj