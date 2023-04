Handball: Löwen-Deckung mit Note „ungenügend“

Von: Patrik Stäbler

Teilen

Ohne Wurfglück: Jonas Kiefel und Anzing unterlagen überraschend den Gästen. sro © SRO EBERSBERG

Anzinger Handball-Männer kassieren 34:37-Heimpleite in den Bayernliga-Playdowns gegen Absteiger TSV Friedberg.

Anzing – 55 Minuten lang haben sich die Bayernliga-Handballer des SV Anzing wahrlich nicht von ihrer besten Seite gezeigt in diesem Abstiegsrundenduell gegen den TSV Friedberg. Doch nun sind die Löwen aufgewacht, haben sich herangekämpft – und als Kreshnik Krasniqi den SVA sogar mit 32:31 in Führung bringt, scheint der Favorit den Kopf noch mal aus der Schlinge zu ziehen.

Das glauben zumindest alle in der Vinzenz-Fröschl-Halle, nicht nur die 150 Zuschauer, sondern auch SVA-Trainer Kay Hoffmann. „In dem Moment habe ich gedacht“, wird der Coach später einräumen, „dass wir das Spiel gedreht haben“. Allein die folgenden Schlussminuten belehren ihn eines Besseren. Denn ganz so, als wollten sie diesen wichtigen Sieg partout nicht einfahren, leisten sich die Anzinger plötzlich eine Serie von Fehlpässen, technischen Patzern und überhasteten Abschlüssen. Die Folge: Aus einem 33:32 wird binnen zwei Minuten ein 33:36, ehe kurz darauf eine 34:37-Niederlage zu Buche steht.

„Das war absolut enttäuschend“, kommentiert Hoffmann die überraschende Pleite gegen Friedberg. Schließlich steht der Gegner bereits als Absteiger fest, während der SVA zu jenen drei Teams in den Playdowns zählt, die noch um voraussichtlich zwei Tickets für den Klassenerhalt ringen. Da der TV Erlangen-Bruck – er gehört ebenfalls diesem Trio an – zeitgleich in Bad Neustadt verliert, sei man „noch mal mit einem blauen Auge davongekommen“, sagt Hoffmann. Und doch habe sich die Ausgangslage für seine Mannschaft verschlechtert, weiß der Coach, der das Team mit Hubert Müller betreut: „Wir dürfen jetzt nichts mehr liegen lassen.“

Um diese Vorgabe zu erfüllen, sollten sich die Anzinger in den restlichen vier Partien besser anstellen als daheim gegen Friedberg – vor allem, was die Deckung anbelangt. „In so einem Spiel dürfen wir keine 37 Gegentore bekommen“, ärgert sich Kay Hoffmann. „Die Deckung war ungenügend, die letzten paar Prozentpunkte haben gefehlt.“ Dieses Manko zeigt sich bereits zu Beginn, weshalb Anzing in der ersten Hälfte mit 6:12 in Rückstand gerät, ehe es beim Stand von 12:17 in die Halbzeit geht.

Im zweiten Durchgang sehen die Zuschauer dann zunächst das gleiche Bild: Weil die SVA-Deckung allzu oft allzu löchrig daherkommt, können die Gäste ihren Vorsprung bis zur 45. Minute verteidigen. Doch dann – aus dem Nichts – läuft es plötzlich besser bei den Löwen: Tor um Tor kommen sie heran, gleichen erst aus und gehen sogar in Führung. Allein das letzte Wort an diesem Abend haben die Friedberger, die, unterstützt von zahllosen Anzinger Fehlern, letztlich den Sieg holen. ps

SV Anzing - TSV Friedberg 34:37 (12:17)

SVA: Scharder, Bauer - M. Limbrunner (8), Hoxha (8/3), Erber (5), J. Limbrunner (4), Krasniqi (4), Lettl (3), Bobach (1), P. Hofmann (1), Felber, Kiefel, Ehrenstorfer, J. Hofmann.