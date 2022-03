Löwen-Reserve wehrt sich vergeblich

Von: Wolfgang Herfort

Gegen die massive SVA-Deckung gab es zeitweise für Thomas Grünwald (in gelb) und die Gäste kein Durchkommen. riedel © Riedel

TSV Grafing hat in einer spannenden Bezirksoberliga-Partie die Nase vorne - 21:31.

Anzing/Grafing – Es war ein wilder Spielverlauf im Bezirksoberliga-Derby zwischen dem SV Anzing II und dem TSV Grafing. An dessen Ende stand zwar ein deutlicher 31:21-Sieg der Gäste, doch die Partie hätte auch ganz anders ausgehen können, sagte Anzings Trainer Philip Ball. Entscheidend seien eine schlechte Strafwurfausbeute (vier von sieben Versuchen gingen daneben), der dünn besetzte Rückraum un eine je zehnminütige Phase vor und nach der Halbzeit, bei der die Reserve-Löwen nicht ganz bei der Sache schienen.

Für die Grafinger war es ein Spiel mit Fragezeichen. Zumindest vor dem Anpfiff. Denn knapp vier Monate war es her, dass Michael Bergmann und sein Team letztmals gefordert waren.

Das Grafinger Vorhaben, an die herausragenden Leistungen in den ersten beiden Spielen anzuknüpfen, gelang. Mit 3:0 gingen die Gäste in Führung, während die Anzinger Zweite fünf Minuten benötigte, um zum ersten Treffer zu kommen. Allerdings taten sich die Grafinger danach schwer, ins Spiel zu kommen. Nun waren sie es, die knapp fünf Minuten auf den nächsten Torerfolg warten mussten.

Zehn Minuten vor und nach der Halbzeit brechen Anzing das Kreuz

Beim Stand von 10:12 (24.) gelang es Grafing, einen Lauf zu starten. Durch schnelle Gegenstöße und solide Abwehrarbeit wurde der Vorsprung bis zur Pause auf 10:17 ausgebaut. Als die Grafinger sogar auf 10:20 stellten (34.), schienen die Punkte vergeben zu sein.

Doch die Bärenstädter wurden plötzlich nachlässig. In gleicher Weise wie sich Fehler ins Offensivspiel einschlichen, fand der SVA II zurück in die Partie. Grafing stand der Löwen-Offensive nunmehr fast hilflos gegenüber. Jetzt waren die Gastgebr dran, einen 8:0-Lauf aufs Parkett zu zaubern. In der 45. Minute war die Partie beim Stand von 18:20 wieder offen.

Dann der Wendepunkt in diesem packenden Derby. Der Anzinger Versuch, auf ein Tor zu verkürzen, scheiterten sie an einer fabelhaften Doppelparade des Grafinger Schlussmanns Alex Gnadl. Grafing fand aus seiner Trefferflaute heraus und zu alter Treffsicherheit zurück. Die Gäste zogen erneut davon. Sieben Tore betrug der TSV-Vorsprung in der 55. Minute, und den gaben die Grafinger nicht mehr her. Mit einem 31:21-Erfolg gingen sie bei ihrem ersten Auswärtsspiel als Derbysieger vom Platz und bleiben ungeschlagen an der Tabellenspitze der Bezirksoberliga. hw

Anzing II: Töpper, Hofmann (1), Rapolder (1), Bobach (2) Mauscherning, Reither (7), Bierle (4), Fischer (3/1), Finsterhölzl, Baumann, Lechner (1), Zirnbauer (2), Cvijetic Mögel.

Grafing: Henle (4), Krüger (2), Fertich, Ma. Löw (2), Thomas Ernst (5/1), Fischbacher (3) Skaletz (1), Tuchard (3), Mi. Löw (3), Gnadl, Skladanowski (2), Grünwald (6).