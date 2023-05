Anzinger Handball-Löwen suchen „frisches Blut“

Von: Patrik Stäbler

Geben Ball und Trainerzepter ab: Anzings Trainerteam um (v.l.) Kay Hoffmann, Torwarttrainer Günther Heide und Headcoach Hubert Müller. © s.rossmann

SV Anzing trennt sich nach dem Abstieg in die Landesliga von Handball-Trainerduo Hubert Müller/Kay Hoffmann.

Anzing – Die Handballmänner des SV Anzing stehen vor einem Umbruch. Und das nicht nur wegen ihres Abstiegs in die Landesliga. Sondern obendrein trennt sich der Verein nach dieser Saison von seinen Trainern Hubert Müller und Kay Hoffmann. Wie Abteilungsleiter Franz Brummer bestätigt, werden beide künftig nicht mehr an der Seitenlinie stehen – wiewohl Müller dem SVA als Sportlicher Leiter erhalten bleibt. Ein neuer Coach soll laut Brummer bis zum Vorbereitungsstart Ende Juni feststehen.

„Beide Trainer sind schon so lange da, dass die Mannschaft jetzt neue Impulse braucht“, erläutert der Abteilungsleiter die Entscheidung. „Wir erhoffen uns, dass die Motivation wieder steigt. Nach den vielen Jahren ist die Luft ein bisschen raus.“ Mit möglichen Nachfolgern habe man bereits gesprochen. Fix sei aber noch nichts. „Der neue Trainer muss eine gewisse Klasse haben und neuen Schwung in die Mannschaft bringen. Nächste Saison ist der Wiederaufstieg das klare Ziel.“

Schließlich sind die Löwen in dieser Spielzeit nur hauchdünn am Klassenerhalt vorbeigeschrammt. So verpasste der SVA in der Vorrunde die Playoffs bloß um einen einzigen Punkt. In der Folge ging’s in die Playdowns, wo man zwar auf dem dritten Tabellenrang liegt – jedoch ist dies heuer der erste von fünf Abstiegsplätzen.

Und so muss Anzing nächste Saison in der Landesliga antreten. Ohne Kay Hoffmann und Hubert Müller. Letzterer bleibt aber Sportlicher Leiter beim SVA und ist somit maßgeblich an der Suche nach einem Nachfolger beteiligt. „Ich will ja schon seit Längerem aufhören“, sagt der 70-Jährige. Doch da der Verein keinen Nachfolger finden konnte, habe er sich stets bereit erklärt weiterzumachen. „Doch jetzt muss mal Schluss sein“, betont Müller, der das Team 2012 übernommen hat, damals noch als HSG Kirchheim/Anzing. „Die Mannschaft braucht eine neue Ansprache.“

Etwas anders ist die Situation bei Kay Hoffmann. Er hätte sich durchaus vorstellen können, als Trainer weiterzumachen, sagt der 47-Jährige. „Aber der Verein forciert jetzt einen Neuanfang und will frisches Blut auf der Bank.“ Diese Entscheidung könne er „von außen betrachtet auch nachvollziehen. Da ist jetzt überhaupt kein Groll dabei.“

Hoffmann ist bereits seit 2008 in Anzing – anfangs als Spieler, ab 2012 als Coach der Reserve. Zwei Jahre später wurde er dann Co-Trainer des Bayernligateams, das er seit 2020 zusammen mit Müller als gleichberechtigtes Duo betreute. Für die Zeit ab Sommer habe er noch keine konkreten Pläne, sagt Hoffmann. „Ich habe auch kein Problem damit, ein Jahr nichts zu machen – und meine Familie wäre wahrscheinlich froh.“ Prinzipiell wolle er aber als Trainer weitermachen. „Man wird sehen, was sich ergibt.“