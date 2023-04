Löwenstarke Spendenaktion von Bluestar 1860 aus Hohenlinden

Löwenfans mit sozialem Support: Stellvertretend für die Kinderkrebshilfe Ebersberg nahm Reinhold Weise (2. v.r.) den Spendenscheck der Bluestar 1860-Mitglieder (v.l.) Julian Lihl, Alexander Abstreiter, Stefan Buchschmid, Ben Bachmaier, Patrick Ullrich-Raß, und Sebastian Roß entgegen. © Bluestar 1860

Hohenlindener Fanclub Bluestar 1860 e.V. unterstützt Kinderkrebshilfe Ebersberg mit Spendenaktion.

Hohenlinden – Schon weit vor der offiziellen Vereinsgründung im Sommer 2021 haben sich die Mitglieder von Bluestar 1860 e.V. nach Zweitligafußball im Stadion an der Grünwalder Straße gesehnt. So wie es gerade aussieht, wird der Fanclub aus Hohenlinden aber auch in der nächsten Saison einen Drittligisten verfolgen, anfeuern und mit den Münchner Löwen, nun ja, mitleiden.

Diesem geliebten gemeinsamen Fanleiden eine sozial engagierte Note zu verleihen, war den Fußballfans von Bluestar 1860 von Anfang an ein wichtiges Anliegen. Schon in ihrem Gründungsjahr unterstützten sie mit einer Spendenaktion die Kinderkrebshilfe Ebersberg (wir berichteten) und haben sich auch im vergangenen Winter für die Kinder und Jugendlichen, die auf der Station „Intern 3“ in der Dr. von Haunerschen Kinderklinik in München ambulant oder stationär behandelt werden, stark gemacht.

„Die Reaktionen auf unsere erste Spendenaktion waren damals sehr positiv und es wurde häufiger die Nachfrage der Mitglieder gestellt, ob wir wieder Wohltätigkeitsaktionen vorhaben“, erklärt Stefan Buchschmid aus dem Bluestar-Vorstandsteam.

Wichtig sei ihm und seinen Mitstreitern bei der jüngsten Hilfsaktion gewesen, möglichst viele Mitglieder des Fanclubs aktiv einzubinden. „Am Ende haben wir uns für einen Glühweinstand in Hohenlinden entschieden.“

An drei Dezemberwochenenden schenkten die Löwenfans auf dem Gelände von Edeka Falterer kostenfreien Glühwein aus. „Jeder Gast konnte dann seinen individuellen Beitrag leisten, den er eben dafür spenden wollte.“ Die gesamten Einnahmen in Höhe von 1600 Euro wurden letztlich der Kinderkrebshilfe Ebersberg gespendet.

„Die Reaktionen waren durchweg positiv“, sagt Buchschmid, „nicht nur 1860 München-Fans sind an unserem Stand zahlreich erschienen, sondern auch Einwohner rund um die Gemeinde Hohenlinden. Ein besonderer Dank geht an die Edeka Falterer und Sohn KG dafür, dass wir auf deren Grundstück diese Aktion kostenfrei durchführen durften, sie uns den Strom für die Glühweinhütte und auch die Getränke zur Verfügung gestellt haben.“

Ihr soziales Engagement wollen die Herliner Löwenfans auch weiterhin regelmäßig pflegen, führt Buchschmid weiter aus. „Als Fanclub möchten wir jährlich etwas für den guten Zweck unternehmen, um Familien, Kinder und Menschen mit schweren Schicksalsschlägen eine Freude zu bereiten und um ihnen bei der Bezahlung kostspieliger Therapien unter die Arme greifen zu können.“ JULIAN BETZL