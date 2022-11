Toptalente und Titelsammler: Glonn ehrt seine Lokalsport-Größen

Von: Helena Grillenberger

Freuten sich über ihre Urkunde: (v.li.) die Schützen Nicolas Six, Kilian Six, Simon Huber, Lisa Huber und Viktoria Amstadt. © Gemeinde Glonn

Die Marktgemeinde Glonn zeichnete kürzlich ihre sportlichen Aushängeschilder von ASV, WSV und der FSG aus.

Glonn – Nach einer zweijährigen Pause lud der Bürgermeister der Marktgemeinde Glonn, Josef Oswald, zuletzt wieder die Größen des Lokalsports ein, um die Sportler zu diesem Anlass für ihre herausragende Leistung im abgelaufenen Jahr zu ehren.

Mit dabei fünf Mitglieder des TC Seeschneid/ASV Glonn: Die Tennis Herren 60 Werner Blieninger, Max Obermüller, Ulli Gartner und Wolfgang Dauser gewannen 2021 die Meisterschaft in der Landesliga Süd und stiegen damit in die Bayernliga auf. Auch die Kreismeisterin 2022 bei den Damen 40, Petra Mainzl, wurde vom Bürgermeister geehrt (wir berichteten).

Im Tischtennis sehr erfolgreich: Ulli Gartner (li.) und Anton Mühlhölzl. © Gemeinde Glonn

Und auch in seiner Tischtennis-Abteilung konnte der ASV Glonn Erfolge verzeichnen: Thomas Wersche, Anton Mühlhölzl und Ulli Gartner schafften im Mannschaftswettbewerb den Aufstieg in die Bezirksklasse A.

Urkunden vom Bürgermeister

Franziska Hollmann und Yannick Fuchs (FSG Glonn-Zinneberg), beide Bayerischer Vizemeister mit ihrer Mannschaft, haben sich mit dem Luftgewehr für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert, wo sie den vierten Platz belegen. Ebenfalls für ihre Leistungen mit dem Luftgewehr bei der Bayerischen der Sportschützen geehrt, wurden Simon Huber (9. Platz), Elisabeth Huber (21.) und Viktoria Amstadt (34.) sowie Nicolas Six, der mit der Armbrust sowohl bei der Bayerischen als auch bei der Deutschen Meisterschaft den neunten Rang erreichte. Und auch die beiden Luftgewehrmannschaften – Aufstieg in Bezirksoberliga sowie Aufstieg in die A-Klasse – bekamen vom Bürgermeister eine Urkunde überreicht.

Die Schützen (v. lil.) Claudia Hartl, Walter Hartl, Tobias Hartl, Florian Zettl freuten sich ebenfalls über eine Urkunde zum Aufstieg. © Gemeinde Glonn

Vom WSV Glonn wurden gleich Sportler mehrerer Abteilungen ausgezeichnet: Vertreten waren Basketball, Ski alpin und Taekwondo: Nina Walderbach nahm 2020 an den Olympischen Jugend-Winterspielen in Lausanne im Skicross teil. Im Teamwettbewerb Mixed konnte sie dort mit ihrer Formation die Bronzemedaille gewinnen. Katharina Nitzsche und Luis Lechner (beide Jg. 2012) haben in der Rennsaison 2021/22 in der Altersklasse U10 die Rennserie des Skiverbands München gewonnen und trugen so auch dazu bei, dass der WSV Glonn in der Gesamtwertung den dritten Platz erzielte.

Katharina Nitzsche und Luis Lechner gewannen die Rennserie des SVM in der Altersklasse U10. © Gemeinde Glonn

Einzelperson im Basketball geehrt

Von den Basketballern wurde eine Einzelperson geehrt: Elias Adeola ist in der Jugend des WSV-Basketball groß geworden und spielt parallel beim TS Jahn München. Dieses Jahr hat er es sowohl in den Bayernkader 3x3, als auch in den Kader des TS Jahn München für die NBBL, also die U 20-Bundesliga, geschafft.

Elias Adeola ist in der Jugend des WSV-Basketball groß geworden. © Gemeinde Glonn

Die Taekwondo-Abteilung des WSV Glonn wurde von sechs Sportlern vertreten, die für ihre besonderen Leistungen und ihre erfolgreiche Prüfung zum 1. und 2. Dan geehrt wurden. Sie alle sind seit zehn bis 15 Jahren im Taekwondo aktiv und haben ihre Fähigkeiten trotz Pandemie so ausbauen können, dass sie den schwarzen Gürtel (Dan) und damit auch die Befähigung erlangt haben, selbst Taekwondo unterrichten zu dürfen. Lena Lessl legte dabei sogar die beste Prüfung in der Gruppe der 1. Dan ab.

Auch die Taekwondo-Abteilung des WSV Glonn war vertreten: (v. li.) Davor Kantuser, Anna Fürfanger, Lena Lessl, Ilona Kornetzky, Markus Huber. © Gemeinde Glonn

