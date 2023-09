„Malle-Hits erst nach dem Spiel!“

Von: Julian Betzl

Grafinger Handballer und Sängerknaben nach dem Spiel (v.l.): Martin Fischbacher, Kilian Gassner (11), Michael Wagner (Hintergrund), Thomas Ernst (7), Lukas Klement (3), Coach Michael Bergmann (weiße Cap), Jakob Kunkel (9), Michael Löw (10), Markus Löw (2. Reihe), Andreas Skaletz (Hintergrund), Alex Gnadl (rot) und Thomas Grünwald (15). © tsv grafing

Unsere Kabinen-Playlist: In der neuen EZ-Serie verraten Grafings Bezirksoberliga-Handballer, wer in ihrer Kabine (musikalisch) den Ton vorgibt.

Grafing – Von Beginn an vom Verletzungspech verfolgt, hatten die Handballmänner des TSV Grafing am Ende der Saison 2022/23 doch noch einen Grund zum Feiern: Mit sagenhaften 154 Toren (7,33 pro Partie) holte Michael Löw die BOL-Torjägerkanone in die Bärenstadt. Zudem konnte das Team um Trainer Michael Bergmann beim alljährlichen Beachturnier der HT München den Titel verteidigen und bereits das zweite Mal die begehrte Gießkanne in die Höhe stemmen.

Ob und welche Musik nach Erfolgen und Niederlagen in der Grafinger Kabine läuft, haben uns die beiden Kabinen-DJs Kilian Gassner und Lukas Klement zum Auftakt der neuen Serie der Ebersberger Zeitung verraten.

Wer ist bei Euch für die Auswahl der Musik zuständig?

Wir, die beiden Mannschafts-DJs Kilian Gassner und Lukas Klement.

Wie wird entschieden, was auf der Playlist landet?

Was die beiden Mannschafts-DJs eben so in die Playlist werfen.

Was darf auf keinen Fall auf der Playlist fehlen?

AC/DC mit Hells Bells.

Und was darf auf keinen Fall auf der Playlist sein?

Malle-Hits zum Aufwärmen. Nach dem Spiel dann gerne.

Welche Musik-Genres werden bevorzugt?

Hip-Hop, Rock und EDM.

Gibt’s die Musik nur bei Heimspielen oder auch auswärts?

Sowohl als auch.

Laut mitsingen oder nur anhören?

Vorm Spiel nur anhören, danach auch mitsingen – vor allem nach einem Sieg.

Die Serie: Zur Motivation, beim Feiern oder zur Frustbewältigung – Musik und Sport gehören einfach zusammen. Doch wer entscheidet, was genau auf die jeweilige Kabinen-Playlist kommt und was läuft alles bei den Landkreis-Teams? Und in welcher Lautstärke? Die EZ hört sich um.