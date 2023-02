Markt Schwabener Au bereit für die „harte Geschichte“

Von: Olaf Heid

Den Ball an den Gegnerinnen vorbeispielen: Die Markt Schwabener Fußballerinnen um Hannah Bauer (li.) wollen sich in Bad Neustadt gut präsentieren. © christian Riedel

Markt Schwaben – Es war nur ein kurzes gemeinschaftliches Zucken im Gesicht der Fußballfrauen der SpVgg Markt Schwabener Au, als sie bei der Siegerehrung der Oberbayerischen Meisterschaften im Futsal erfuhren, wohin die nächste Reise sie führen wird. Als Vertreter des Bezirks tritt sie an diesem Samstag (Beginn 11 Uhr) bei den bayerischen Titelkämpfen in Bad Neustadt an der Saale an.

Der Austragungsort gab den Markt Schwabenern zuerst Rätsel auf. „Ich habe mir vorher keine Gedanken gemacht, ob und wo es weiter geht“, gestand SpVgg-Trainer Matthis Reiter nach der Siegerehrung für den Titelgewinn in Oberding. Noch in der Halle nahm er sofort das Handy in die Hand, „weil ich gar nicht wusste, wo Bad Neustadt liegt“. Dass der Ort dann aber nördlich von Schweinfurt im unterfränkischen Landkreis Rhön-Grabfeld liegt, erschreckte ihn dann doch. „Ich habe die Distanz gleich am Handy eingegeben. 3:20 Stunden Fahrtzeit sind nicht ohne – und das Turnier beginnt dort um 10 Uhr. Das wird eine harte Geschichte werden“, sagte Reiter lachend. Aber auch ein Erlebnis, das sich keine der Markt Schwabener Spielerinnen entgehen lassen will. Trotz gut 350 Kilometern einfache Reisestrecke.

Die Startzeit ist allerdings für den Kreisligisten ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Um 4.30 Uhr am Samstag geht’s vom Busparkplatz am Gymnasium in Markt Schwaben los. Bis zum ersten Spiel um 11.18 Uhr gegen den Bezirksoberligisten FC Alburg hat man knapp sieben Stunden Zeit. Danach folgen für die Außenseiter noch Partien gegen die Landesligisten SC Regensburg und FC Schweinfurt 05.

„Ich bin tatsächlich gespannt auf das Turnier“, freut sich Reiter mit seinem Team auf den Trip. „Wir werden mit denselben Spielerinnen antreten wie bei der Oberbayerischen.“ Zusätzlich sitzt Ida Schulmeyer noch zur Verstärkung mit im Bus. Denn mit Anni Schröter und Anna Formanski sind auch zwei angeschlagene Akteurinnen an Bord. „Beide werden mitkommen. Wir werden mal schauen, ob es geht.“ Ansonsten seien alle Vorbereitungen auf das Ereignis abgeschlossen, teilt der SpVgg-Coach mit „Dann schauen wir mal, was geht – alles kann, nichts muss“, sagt er und lacht. Das Finale steigt um 16.30 Uhr.