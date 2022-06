Der Meister mit großem Ziel vor Augen

Von: Armin Rösl

„Vorbild mit großem Mut und Ehrgeiz“: Lenni Volkert (l.) wurde von Bürgermeister Michael Stolze für seine besonderen sportlichen Erfolge gewürdigt. © Dziemballa

Sehbehinderter Sportler Lennart Volkert für außerordentliche Leistungen geehrt.

Markt Schwaben – Michael Stolze war sichtlich emotional bewegt, als er in der Markt Schwabener Bürgerversammlung Lennart Volkert die Urkunde überreichte: Der Bürgermeister ehrte im Namen der Marktgemeinde den sehbehinderten 18-Jährigen für seine außerordentlichen und außergewöhnlichen sportlichen Leistungen.

Lennart „Lenni“ Volkert wurde im Jahr 2019 Bayerischer Meister im Para-Skilanglauf und gewann am 3. April 2022 die Deutsche Meisterschaft im Para Leichtathletik Halbmarathon in Berlin. In einem Herzschlagfinale lief der Markt Schwabener mit einer Zeit von 1:27,54 mit einer Sekunde Vorsprung vor dem Zweitplatzierten im Ziel ein.

Schon vor Jahren im Fußball ein Ass

„Du bist ein Vorbild mit deinem großen Mut und deinem Ehrgeiz“, sagte Stolze, als er Lenni Volkert unter großem Applaus der rund 80 Besucherinnen und Besucher in der Bürgerversammlung die Urkunde überreichte. Kurz zuvor hatte der Bürgermeister „eine außerordentliche Sportlerehrung“ angekündigt.

Die Laudatio hielt Johannes Piller, der 2016, als Volkert zwölf Jahre alt war, dessen Fußballtrainer war. „Deine Rolle als Kapitän hast du spitzenmäßig erfüllt. Wir Trainer konnten mit reinem Gewissen Verantwortung an dich abgeben – die Mannschaft konnte sich immer auf dich verlassen. Auf dem Platz als Innenverteidiger bist du kaum zu schlagen, das gibt dem Team enormen Rückhalt.“ Das war das schriftliche Saisonfazit, das Piller zusammen mit seinem damaligen Trainerkollegen Wolfgang Kirmaier damals gezogen hatte und das Piller nun bei der Bürgerversammlung zitierte.

Trotz Sehbehinderung unbeirrbar weiter

Doch schon in dieser Vorzeige-Saison schränkte eine Augenerkrankung den zwölfjährigen Lenni Volkert ein. Schneller schritt sie voran, der junge Fußballer musste seine Karriere beenden. Mit dem Sport aber hörte er nicht auf, blickte Johannes Piller in der Laudatio auf die Zeit danach: „Trotz dieser großen Hürden hielt er am Sport fest: Um sich auszupowern, begann er mit Joggingrunden durch das Markt Schwabener Moos – die Strecken kannte er und es reichten ihm fünf Prozent Sehkraft, um sich etwas zu orientieren.“

Und den Fahrradweg nach Anzing nutzte Lenni Volkert, um für seine große Leidenschaft, Langlauf und Biathlon, zu trainieren. Der Markt Schwabener ist mittlerweile Teil des Bayerischen Landeskaders im Para-Ski-Team Nordische Kombination. Sein großes Ziel: die Teilnahme an den Paralympics im Winter 2026. „Lenni hat uns mit seinem bisherigen Lebensweg gezeigt, dass man alles schaffen kann“, sagte sein ehemaliger Fußballtrainer in seiner Rede. „Wir sollten nicht darüber nachdenken, was nicht geht. Wir sollten immer austesten, zu was wir tatsächlich in der Lage sind.“ Dass viel mehr möglich ist, als man zu glauben vermag, dafür sei Lennart Volkert nicht nur Beispiel, sondern Vorbild.