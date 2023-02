Matchwinner mit 55 Jahren: Heide hält Anzinger Handballer den Heimsieg fest

Von: Patrik Stäbler

Teilen

Griechisch-römisch ging es für Anzings Marinus Limbrunner (links) gegen Michael Diehl in der Vinzenz-Fröschl-Halle rund um den Halbkreis des TSV Lohr öfter zu. stefan rossmann © SRO EBERSBERG

Torwart-Oldie Günter Heide hält Anzings Bayernliga-Handballern mit 55 Jahren den 34:31-Sieg über den TSV Lohr fest.

Anzing – Zu sagen, dass Günter Heide über viel Erfahrung verfügt, wäre in etwa so, als würde man den dänischen Welthandballer Niklas Landin Jacobsen einen ganz passablen Keeper nennen. So stand der Torwarttrainer des SV Anzing von 1988 bis 1992 im erweiterten Kader des Bundesligisten TSV Milbertshofen; später lief er dann jahrzehntelang in fast allen Spielklassen bis hinauf zur Regionalliga auf.

Andererseits gehört Günter Heide dem Jahrgang 1967 an, ist mithin also in einem Alter, in dem kaum ein Handballer noch aktiv auf der Platte steht. Und schon gar nicht in der Bayernliga. Doch genau dort ist Heide nun für seine Löwen angetreten, im Spitzenspiel der Abstiegsrunde gegen den TSV Lohr. Und als wäre das nicht genug, avancierte der Torwart-Oldie beim 34:31-Erfolg auch noch zum Matchwinner.

Dabei war Heides Einsatz aus der Not geboren. Schließlich hatte sich Stammkeeper Lucas Scharder unter der Woche an der Schulter verletzt; und in Vinzenz Altenweger kann ein weiterer Torwart seit Längerem berufsbedingt nicht trainieren. Daher nahmen die Trainer Hubert Müller und Kay Hoffmann ihren Kollegen Günter Heide für das Heimduell gegen Lohr mit in den Kader. Obgleich Keeper Florian Bauer über weite Strecken des Spiels eine solide Leistung zeigte, nahmen ihn die Coaches zehn Minuten vor Schluss vom Feld und schickten dafür den 55-Jährigen ins Rennen.

„Günter hat gleich den ersten freien Wurf gehalten, und danach ist die Halle Kopf gestanden“, berichtet Hoffmann. Auch in der Folge zeigte Heide unter dem Jubel der gut 300 Zuschauer mehrere starke Paraden und hatte großen Anteil daran, dass sich die Löwen von 28:28 auf 32:28 absetzten – die Vorentscheidung in einer Partie, die „ein wirkliches Spitzenspiel war“, so Hoffmann.

Dabei hatte sein SVA in der ersten Hälfte noch gehörige Probleme mit dem variablen Angriffsspiel der Gäste. So stand es nach zwölf Minuten 4:8 aus Sicht der Anzinger, die diesen Rückstand bis zur Halbzeit auf 14:15 verkürzen konnten. Nach der Pause erwischte Lohr abermals den besseren Start, ehe ihr Rückraummann Lukas Horky bei 16:19 für einen Griff ins Gesicht von Jonathan Limbrunner die Rote Karte sah.

Dies schwächte die ohnehin dezimierten Gäste merklich – dennoch blieb die Partie ab dem 20:20 eng. Erst in der Schlussphase fiel die Entscheidung zugunsten der Löwen, was laut Hoffmann an drei Faktoren lag. Erstens habe sein Team im Positionsangriff kluge Entscheidungen getroffen. Zweitens erwischte Sebastian Erber (zehn Tore) einen Sahnetag. Und drittens war da noch Günter Heide, der den gegnerischen Werfern ein ums andere Mal den Zahn zog.

SV Anzing: Bauer, Scharder, Heide - Erber (10), Hoxha (7/7), M. Limbrunner (6), J. Limbrunner (4), Kiefel (3), Krasniqi (3), Lettl (1), Bobach, Riesenberger, Felber, J. Hofmann.