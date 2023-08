DM-Masters: Medaillen-Frust beim Triple-Sieger

Leichtathletik

Mit zwei Startern war die Leichtathletikabteilung des TSV Vaterstetten bei den DM-Masters vertreten. Der Triple-Sieger auf den Sprintstrecken Gerhard Zorn und Top-Ten-Läuferin Christine Schmidt konnten von Erfolgen und Kuriositäten gleichermaßen berichten.

Vaterstetten – Während Gerhard Zorn und die Sprint-Spezialisten über die 100 m am ersten Wettkampftag noch mit mildem Nieselregen im Mönchengladbacher Grenzlandstadion begrüßt wurden, prasselte wenig später auf Christine Schmidt und ihre 400m-Konkurrenz bereits ein heftiger Platzregen herunter. Dabei waren die beiden Leichtathleten des TSV Vaterstetten am Vortag noch bei bestem Sonnenschein zu den nationalen Titelkämpfen in die Stadt am Niederrhein gereist.

Etwa 1200 Teilnehmer aus mehr als 550 Vereinen hatten sich für die Deutsche Seniorenmeisterschaft, die sogenannten DM-Masters, am vergangenen Wochenende qualifiziert. Darunter eben auch ein Sprinter-Duo des TSVV. Gerhard Zorn ging in der Altersklasse M65 über die 100 m, 200 m und 400 m an den Start, Christine Schmidt hielt die Vaterstettener Fahne in der W55 über 200m und 400 m hoch.

„Aufgrund des Platzregens am ersten Tag war das Aufwärmen für die 400 m nur im überdachten Teil der Tribüne möglich“, schilderte Christine Schmidt ihre ersten Eindrücke aus dem Grenzlandstadion. „Als ich dann am Start war, ging der Platzregen wenigstens in normalen Regen über. Auf der klitschnassen Bahn war es aber unangenehm zu laufen.“

Nichtsdestotrotz legte die Vaterstettenerin in 76,81 sec. eine neue Saisonbestleistung auf der Rutschbahn hin und war mit Platz fünf daher zufrieden. Zu diesem Zeitpunkt hatte ihr Vereinskollege Gerhard Zorn (zumindest auf dem Papier) bereits seine erste Goldmedaille um den Hals baumeln.

Bei seinem ersten Auftritt über die 100 m sei der Nieselregen kaum hinderlich gewesen, sodass ihm bei seiner Siegerzeit von 12,93 sec. kein Verfolger in der M65 das Wasser reichen konnte. Nach einer kurzen Verschnaufpause ärgerte sich dann aber auch Zorn über Petrus, der ihm vor seinem 400m-Lauf wolkenbruchartigen Regen herunterschickte.

+ Das TSVV-Sprinterduo Christine Schmidt und Gerhard Zorn bei den DM-Masters im Grenzlandstadion. © tsvv

„Ich habe noch nie vor so vielen Menschen öffentlich geduscht, derart nass bin ich geworden“, konnte Gerhard Zorn nach seinem zweiten Siegeszug des Tages letztlich doch scherzhaft ein Auge zudrücken. Bei 59,68 sec. hatte er knapp zwei Sekunden Vorsprung auf den Vizemeister und sieben auf den Drittplatzierten herausgelaufen. Eine für Gerhard Zorn den Umständen entsprechend „akzeptable“ Zeit.

Obwohl sich das Wetter am Sonntag wieder von seiner sonnigen Seite zeigte – „für die 200 m eigentlich ideal“ – und Gerhard Zorn sein Gold-Triple bei diesen Masters komplettierte, zeigte sich der TSVV-Altmeister doch etwas enttäuscht. Zum einen mit seiner Siegerzeit von 26,45 sec., die er gerne niedriger angesetzt hätte.

Zum anderen hielt die Siegerehrung ein Novum parat, das nicht nach Zorns Geschmack war. „Die überreichten Medaillen waren einheitlich und hatten eine gewöhnungsbedürftige Form. Ob Gold, Silber oder Bronze – das konnte man nur an der Farbe des Umhängebandes ablesen. Angeblich macht man das jetzt bei der DM der Profis auch so.“

+ Geschmackssache: Die Medaillenfarbe ist nur am Band erkennbar © tsvv

Währenddessen schmeckte Christine Schmidt ihr persönliches Erfolgserlebnis über die 200 m ausgesprochen gut. Laut Meldeliste wäre nämlich eigentlich kein Platz unter den besten Zehn wahrscheinlich gewesen. „Die 200 m waren in der W55 diesmal sehr stark besetzt, so dass ich mir im Vorfeld nicht viel ausgerechnet hatte“, konzentrierte sich Schmidt daher darauf, ihre bisherige Bestleistung von 33,05 sec. zu unterbieten und erstmals die 33-Sekunden-Marke zu knacken.

„Dann hat aber offensichtlich alles gepasst!“, jubelte Schmidt, nachdem sie auf der Zielgeraden noch genug Power hatte, um an der Führenden ihres Zeitlaufs vorbeizuziehen – und in 32,60 sec. zu gewinnen. In der zweiten Gruppe liefen zwar fast alle Starterinnen schnellere Zeiten als Christine Schmidt, weshalb sie letztlich auf Rang sieben abschloss. Aber mit ihrer neuen Bestzeit im Gepäck „war ich total happy und kann es immer noch kaum glauben“. bj/ez