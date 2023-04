Taekwondo: Kirchseeoner Medaillenrechnung geht auf

Bayerischer Meister und nun Pokalsieger: Kirchseeons Aaron Zischka (rote Weste) dominiert den Freistaat und Kontrahent Niklas Baur in der C-Jugend bis 37 kg. ( Foto: Markus Thieme/Verein) © Markus Thieme/Verein)

Eine erfreuliche Überraschung ereilte das Wettkampfteam von Taekwondo Kirchseeon bei der Siegerehrung des 1. Bayernpokals in Wörth an der Isar.

Kirchseeon – Obwohl die beiden Kirchseeoner Übungsleiter Tobias Kaspar und Max Thieme mit insgesamt nur zehn Kämpfern, also einer vergleichsweise kleinen Abordnung, bei diesem Pokalwettbewerb angetreten waren, verkündete ihnen Bundestrainer Georg Streif: Platz fünf in der Vereinswertung.

Individuell betrachtet, fielen die Ergebnisse in den unterschiedlichen Gewichts- und Leistungsklassen aus Kirchseeoner Sicht sogar überwiegend noch besser aus. Die Athleten von Taekwondo Kirchseeon bejubelten auf der Heimreise sechs Gold- sowie drei Silbermedaillen.

Auf den beiden Kampfplätzen der TG Wörth/Isar-Essenbach tummelten sich insgesamt 183 Wettkämpfer aus 21 Vereinen. „Wir sind sehr gut vorbereitet und rechnen fest mit einigen Medaillen“, hatte Tobias Kaspar noch im Vorfeld angekündigt und wurde sogleich von Aron Zischka bestätigt, der sich in der C-Jugend bis 37 Kilogramm gegen Niklas Baur (TSV 1865 Dachau) Gold sicherte.

Auch Max Schaffrath erkämpfte sich in drei spannenden Runden in der B-Jugend gegen Ali Osman Akbas vom TKD Varol Platz eins. Von „einer Wahnsinnsstimmung“, in der Halle berichtete dabei Max Thieme, der diesmal nicht als Wettkämpfer, sondern als Trainer an der Matte stand. „Zweimal Gold, so kann es weitergehen.“

Und seine Schützlinge enttäuschten nicht: Amina Kovacevic, Maximilian Wirth, Zora Zischka und Lisa Schmidt holten in ihren jeweiligen Wettkampfklassen ebenso die Goldmedaille. Mai Pham Van und Julian Sickinger unterlagen in den Finalkämpfen knapp und sicherten sich Silber. Lavinia Gabur musste in ihrem Endkampf verletzungsbedingt aufgeben und gewann somit Silber. Bei den Senioren der Leistungsklasse 1 bis 68 Kilogramm verpasste Jasser Kraiem derweil knapp den dritten Platz.

Wer sich selbst ein Bild von den Qualitäten der Kirchseeoner Kämpfer oder dem Kampfsport allgemein machen möchte, sollte sich den 13. Mai im Kalender vormerken. Dann findet wieder die Oberbayerische Meisterschaft in Kirchseeon statt. Von 10 bis ca. 17 Uhr kämpfen in der Schulsporthalle Eglharting auf vier Plätzen die Teilnehmer um den Titel des Oberbayerischen Meisters. Für das leibliche Wohl sorgt das Team von food artists aus Zorneding. bj/ez