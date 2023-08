Taekwondo: Medaillenregen für Kirchseeoner bei Bayern-Pokal

Einstimmung aufs Finale: Kirchseeons BTU-Regionaltrainer Alex Berghammer (li.) bereitet Julian Sickinger auf seinen Kontrahenten vor. © BTU-Presse

Ganze 13 Medaillen räumten die Takewondo-Kämpfer vom BTU-Regionalstützpunkt Kirchseeon beim Bayern-Pokal-Turnier in Freilassing ab.

Kirchseeon – Als Ausrichter des zweiten von drei geplanten Bayern-Pokal-Events im Taekwondo hatte sich der ESV Freilassing zur Verfügung gestellt. Unter den etwa 180 Teilnehmern aus 28 Vereinen kämpften auch 14 Starter vom BTU-Regionalstützpunkt Oberbayern in Kirchseeon um die Medaillen. Die Wettkämpfe wurden nicht nur mit elektronischen Kampfwesten auf vier Flächen durchgeführt, sondern auch mit Kamerasystemen für das Videoreplay begleitet.

Zur großen Freude von Kirchseeons Regionaltrainer Alex Berghammer durften sich auch drei seiner jüngeren Nachwuchs-Kämpfer dieser „filmreifen“ Herausforderung stellen. Das Highlight des Pokal-Tages bildete auch aus Berghammers Sicht der Finalkampf der Jugend A (bis 45kg), den Kirchseeons Oberbayern-Kadersportler Julian Sickinger gegen den Lokalmatador Martin Maier aus Freilassing vor laufender Kamera des Regionalfernsehens bestritt.

Fünfmal Gold, viermal Silber und viermal Bronze für Kirchseeoner Kämpfer

Besonders interessant wurde das Finalduell dadurch, dass sich beide Kämpfer aus etlichen Lehrgängen des Bayernkaders bestens vertraut sind. Am Ende konnte sich diesmal allerdings der Freilassinger Martin Maier durchsetzen. Sickingers Silbermedaille war jedoch nicht das einzige Edelmetall, das die Kirchseeoner aus der Grenzstadt entführten: Insgesamt gewann Berghammers Team fünfmal Gold, viermal Silber und viermal Bronze und landete damit auf Platz sieben in der Gesamt-Vereinsteamwertung.

Eine Goldmedaille erkämpften sich Kirchseeons Zora Zischka (Jugend A), Johanna Mößner (Jugend C), Pham Van Mai (Jugend A), Lisa Schmidt (Damen) und Aaron Speck-Steiger (Jugend D). Die Silbermedaille konnten neben Julian Sickinger Ronja Zischka (Jugend B), Sarah Wirth (Jugend B) und Lavinia Gabur (Damen) mit nach Hause nehmen. Bronze ging an Lena Schedl (Jugend C), Aaron Zischka (Jugend B), Nematullah Shirzad (Jugend A) und Kurosch Salimi (Jugend A). bj/ez