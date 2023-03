Mehrkampf-Silber in Eigenregie

Leonie Schmid von der LG Sempt gewann Bayern-Silber im U18-Fünfkampf. © C.Habermann

Drei Bayern-Medaillen für LG Sempt: W15-Juniorin Paula Duncker Martin holt Hallen-Titel.

Markt Schwaben – Mit nur einem kleinen Aufgebot von sechs Teilnehmern ist die LG Sempt bei den bayerischen Hallenmehrkampf-Meisterschaften der Leichtathleten gestartet. Obwohl drei sichere Stockerl-Kandidaten (Maresa Hense, Chiara Wildner und Sofie Gröninger) nicht dabei waren, erfreute sich die Gemeinschaft in der Münchner Werner-von-Linde-Halle dennoch an drei Medaillen.

Die Goldmedaille und damit den Bayern-Titel im Hallenvierkampf der W15 sicherte sich dabei Paula Duncker Martin. Vom ersten Wettkampf an lag sie an der Spitze und gab diese auch im abschließenden 800 Meter-Lauf nicht mehr ab. Sie spielte bei diesem Wettkampf ihre Stärken. Am Ende standen – auch aufgrund des guten Hochsprungs (1,57 m) – gute 2040 Punkte zu Buche und damit ein souveräner Erfolg.

In der W14 ging Marie-Luise Felski an den Start. Bei ihrem ersten großen Mehrkampf konnte sie noch nicht in den Kampf im Vorderfeld eingreifen und beendete den 4-Kampf mit 1437 Punkten

In der U18 lief alles auf ein Herzschlagfinale hinaus. Leonie Schmid hatte in den ersten vier Disziplinen durchwegs Leistungen im Bereich der persönlichen Bestleistungen (unter anderem 5,40 Meter im Weitsprung oder 11,94 m mit der Kugel) und ging mit einem Vorsprung von 44 Punkten in den 800 Meter-Lauf. Ihre direkte Verfolgerin aus Ansbach, Leonie Schinko, galt als die bessere Läuferin und so entwickelte sich auf den vier Runden ein Kampf auf Biegen und Brechen. In diesem Falle zu Ungunsten der Semptlerin.

Mit 2:39,02 Minuten lieferte Leonie Schmid wieder eine Zeit nahe ihrer Bestleistung ab, aber ihre Konkurrentin war knapp vier Sekunden schneller und gewann dadurch Gold mit vier Zählern Vorsprung (3471).

Die von Schmid erreichte Punktezahl (3467) bedeutete gegenüber der DM in Leverkusen eine Verbesserung um knapp 160 Punkten.

Im Schatten des Zweikampfes an der Spitze lieferte auch Lucia Anderl einen tollen Fünfkampf ab. 2225 Punkte standen letztlich auf ihrer Scorekarte und damit ein guter 15. Platz in einem starkten Feld.

Bei den Frauen ging erstmals seit Jahren Pia Geiger wieder an den Start und lieferte einen sehr guten Fünfkampf ab. Alle Leistungen bewegten sich in ihrem Bestleistungsbereich und so durfte sich die Trainerin und Abteilungsleiterin des TV Markt Schwaben am Ende über 2736 Punkte und einen guten neunten Rang freuen.

Als einziger LG-Akteur war Ruben Mayer im Siebenkampf der Männer sogar zwei Tage im Einsatz. Er unterstrich ab der ersten Disziplin seine Medaillenambitionen und mischte immer vorne mit. Im finalen 1000-m-Lauf kam es zum Showdown. Sein Hauptkonkurrent aus Geretsried und er lagen fast punktgleich auf Platz drei und zwei.

Das Duo distanzierte im Lauf den bis dahin führenden Akteur aus Fürth, Jakob Talarek, deutlich. Ruben Mayer sicherte sich schließlich mit 4377 Zählern und einem Rückstand von 28 Punkten auf Julian Meyer (TuS Geretsried/4405) die verdiente Silbermedaille.

Insgeheim wird sich der Semptler geärgert haben, dass es im Stabhochsprung nicht höher als 3,80 Meter hinaus ging. Dort hätte er sonst die notwendigen Punkte für den Titelgewinn klarmachen können, aber auch so ist dieser Erfolg für den Studenten eine tolle Belohnung für das Training in Eigenregie. ez/ola

Paula Duncker Martin (LG Sempt) wurde Bayerische Hallenmeisterin im W15-Vierkampf. © C.Habermann