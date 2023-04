TSVV-Handballerinnen: Meister-Kür nach Pflichterfüllung?

Zähne zusammenbeißen und ab durch die Mitte: Sara Broß (weiß) und die Handballfrauen des TSV Vaterstetten wollen mit einem Heimsieg den Titelkurs halten. © stefan rossmann

Landesliga-Handballfrauen des TSV Vaterstetten empfangen ASV Dachau zum letzten Heimspiel.

Vaterstetten – Jetzt geht‘s im Saisonendspurt der Frauen-Landesliga Süd um die Wurscht: Für Tabellenführer TSV Vaterstetten steigt am Sonntag um 15.30 Uhr das letzte Heimspiel in der Sporthalle der Karlheinz-Böhm-Mittelschule gegen den ASV Dachau. Danach müssen die Vaterstettener Vögel noch die Hallen des Eichenauer SV sowie des TV Gundelfingen anfliegen, die beide bereits für die Abstiegsrelegation gesetzt sind.

Zu sicher ob des Titelgewinns, dürfen sich die Schützlinge des TSVV-Trainertrios Tobias Graf, Melanie Gernsbeck und Stefan Huppmann aber noch nicht sein. Denn die Verfolger aus Herrsching, Simbach und Biessenhofen lauern auf der Zielgeraden nur auf einen Vaterstettener Ausrutscher, bei weiterhin zwei Punkten Vorsprung. Klar, dass Tobias Graf gegen Dachau darauf aus ist, den 31:26-Erfolg aus dem Hinspiel zu wiederholen.

Eine Selbstverständlichkeitwerde das wohl aber nicht. „Das war eine enge Kiste“, erinnert sich Graf und fügt hinzu, dass Dachau die beiden Punkte genauso dringend brauche, um sich gegen die Abstiegsrelegation abzusichern. Es gehe wohl letztlich darum, wer dem Druck besser standhalten könne. Im Hinspiel stand noch Theresa Schwarz im TSVV-Kasten, die sich zuletzt in Biessenhofen an der Schulter schwer verletzte und nun beim letzten Auftritt vor Heimpublikum zuschauen muss. Wie gut, dass Cecilia Stiersdorfer durch Spielpraxis das Selbstvertrauen einer zuverlässigen Ersatztorhüterin aufbauen konnte. Als weiterer Backup steht die routinierte Maria Obermeier parat.

Ansonsten kann Vaterstettens Trainertrio der kompletten Aufstellung das Vertrauen schenken, die fast die ganze Saison über die Landesliga-Tabelle angeführt hat. Graf & Co. haben ihr Ziel, nichts mit der Abstiegsrelegation zu tun haben zu wollen, längst in trockenen Tuchern. Nun stellt sich in den drei letzten Ligaauftritten die Frage, ob nach der Pflichterfüllung jetzt noch die Meister-Kür folgt. W.GILLMEISTER