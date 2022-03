Coach Rudi Obermair zufrieden: „Wir haben das Maximum rausgeholt“

Die U18-Volleyballjunioren des TSV Grafing sind die Nummer eins in Südbayern und die Nummer fünf zugleich.

Die U18-Volleyballjunioren des TSV Grafing sind die Nummer eins in Südbayern und die Nummer fünf zugleich.

Grafing – Unter den gegebenen Umständen haben die beiden Grafinger Volleyballvertretungen auf den Südbayerischen Meisterschaften der U18 männlich „das Maximum rausgeholt“, fand Rudi Obermair. Noch bevor der Jugendleiter und Nachwuchstrainer des TSV Grafing überhaupt einen Fuß in die altehrwürdige Georg-Scherer-Halle in Dachau gesetzt hatte, galt es nämlich gleich drei „Hiobsbotschaften“ zu verkraften, die schwerwiegende Auswirkungen auf das von Fabian Siegel betreute TSV-Team II hatten.

Ohne drei kurzfristig erkrankte Stützpfeiler in Siegels Mannschaft, rückte der Überraschungscoup und ein Quali-Ticket für die Landesmeisterschaften in nahezu unerreichbare Ferne. Nichtsdestotrotz lieferten der auf Diagonal ausgebildete Leo Lütke-Spatz als Aushilfs-Zuspieler sowie dessen Ersatzangreifer Julian Kursawe einen ordentlichen Auftritt auf ihren ungewohnten Positionen ab, der nur wegen ein paar Ballpunkten nicht fürs leichtere Los in den Überkreuzspielen reichte.

„Wir hätten in der Gruppe Dachau aber deutlicher schlagen können und damit für Team zwei die Chance aufs kleine Finale erhöht. Die Jungs müssen noch seriöser werden!“

Während sich die von Obermair angeleitete Erstvertretung ohne Satzverlust den Vorrundensieg in Gruppe B sicherte, trotzte die Reserve Ausrichter Dachau „in einem tollen ersten Satz“, einen Punkt ab (25:19, 15:25), besiegte Außenseiter Steinach klar mit 2:0 und machte auch im direkten Grafinger Duell keine schlechte Figur (20:25, 21:25). Im Überkreuzspiel mit Mühldorf war die Siegel-Truppe jedoch chancenlos (0:2), konnte das Turnier aber mit einem versöhnlichen Platz fünf und 2:0-Erfolg über Plattling abschließen. „Selbst ohne die drei Ausfälle wäre der Abstand zu Mühldorf wohl zu groß gewesen“, zählt Obermair die Innstädter bei den bayerischen Titelkämpfen am 2. April in der Grafinger Jahnhalle ausdrücklich zum Favoritenkreis. Selbst seinem Team sei Mühldorf in einer wichtigen Kategorie derzeit überlegen: „Im mentalen Bereich sind sie weiter als wir. Da herrscht bei uns noch Verbesserungsbedarf.“

Athletisch, technisch oder am Aufschlag, erklärte Obermair, seien seine Talente aus dem Volleyballinternat der Konkurrenz weit voraus. Trotz der teils deutlich höheren Jahrgangsdaten. „Wir hätten in der Gruppe Dachau aber deutlicher schlagen können und damit für Team zwei die Chance aufs kleine Finale erhöht. Die Jungs müssen noch seriöser werden!“ Ein Mentalitätsmakel, der mutmaßlich aus der sportlichen Unabsteigbarkeit im Drittligaalltag beim VCO München resultiere.

„In der Vorrunde waren wir nicht so gefordert. Erst wenn‘s drauf ankommt, schaut‘s richtig gut aus“, wunderte sich Obermair keineswegs über den sicheren 2:0-Sieg im Endspiel über den TSV Unterhaching. „Die zwei Wackelkandidaten in der Hachinger Annahme haben wir gnadenlos ausgenutzt und unser bestes Turnierspiel abgeliefert.“ Angeführt vom „stärksten Annahmespieler“, Janik Sambale, traut Rudi Obermair dem neuen Südbayernmeister in eigener Halle definitiv zu, die Fahrkarte für die Deutschen Meisterschaften zu lösen. Da kommt es womöglich gelegen, dass man es in Gruppe B neben Mömlingen gleich mit den Mühldorfer Mentalitätsmonstern zu tun bekommt.

Grafing I: Halm, Helm, Huber, Kowalzcik, Sambale, Schein, Schönfeldt, Takano.

Grafing II: Bein, jell, Kursawe, Lütke-Spatz, Mohr, Paster, Van der Straaten.