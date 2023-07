Meistertitel per Mail: KG Aibling/Grafing feiert in Bratislava

Von: Julian Betzl

Teilen

Hier jubelt der Bayernliga-Champion KG Aibling/Grafing: (oben, v.l.) Lukas Bauer, Nicolai Skrynecki, Valentin Larasser, Jakob Kitzberger, Denis Weisser, Eduard von Briesen, Philipp Ampletzer, Matthias Jaud, David und Lucas Kuttalek; (unten, v.l.) Leo Quendt, Robert Buendowski, Ian Störmer, Maxim Weisser, Kevin Miller, Paul Wacker. Es fehlen: Piers Murphy und Till Goldammer. © ampletzer paul g

KG Aibling/Grafing profitiert von Friedberg-Fauxpas und holt sich als Aufsteiger den Meistertitel in der Judo-Bayernliga.

Grafing – Die Erfolgsgeschichte der Kampfgemeinschaft Aibling/Grafing geht weiter. Nach dem Gewinn der Meisterschaft in der Judo-Landesliga hat sich das Herrenteam unter Anleitung des Trainerduos Valentin Larasser (Grafing) und Robert Buendowski (Aibling) als Aufsteiger auch in der Bayernliga die Krone aufgesetzt. Nur erfuhren die KG-Judokas davon erst Tage nach dem letzten Wettkampftag aus einer E-Mail.

„Diese Saison war so strange“, meint Valentin Larasser kopfschüttelnd und weiß nach einem Saisonrückblick gefragt, gar nicht so recht, wo er anfangen soll. Schließlich habe man nach dem Landesliga-Erfolg den nächsten Meistertitel „gar nicht auf dem Schirm gehabt“. Ursprünglich hatten die Trainer und Kapitän Matthias Jaud vorgehabt, das KG-Team unter den Top-Fünf der Bayernliga zu etablieren und möglichst früh einen Haken hinter den Klassenerhalt zu machen.

Den nächsten Meistertitel haben wir eigentlich gar nicht auf dem Schirm gehabt.

Allerdings muss Larasser, als er sich doch für eine chronologische Rekapitulation entscheidet, zähneknirschend zugeben, dass er selbst zum „unglücklichen Saisonstart“ beigetragen hat. Er und ein Teamkollege hatten am zweiten Wettkampftag in Friedberg keine aktuelle Jahressichtmarke in ihren Pässen und durften daher nicht auf die Matte. „Diese Lücken in den Gewichtsklassen waren gerade gegen einen direkten Konkurrenten sehr ärgerlich“, so Larasser. „Zumal Friedberg dann kurz darauf auch noch bei einem Nichtantritt des Gegners einen komplett unrealistischen 20:0-Sieg einstreichen konnte. Diese zwei Ereignisse haben die Tabelle auf den Kopf gestellt.“

Die SF Friedberg war gemeinsam mit der KG Aibling/Grafing aufgestiegen, lieferte sich bis zuletzt ein packendes Fernduell um den Bayernliga-Titel und stand nach der letzten von sieben Begegnungen dank ein paar weniger gewonnenen Einzelkämpfe zunächst als großer Sieger da. „Friedberg hatte die ganze Saison über so viel Glück, dass es dann letztlich doch doppelt bitter für uns war“, erklärt Valentin Larasser die etwas gedrückte Stimmung im Team nach dem abschließenden 17:3-Heimerfolg über Aschaffenburg.

Individueller Verstoß gegen Verbandsstatuten entthront Friedberg

Natürlich hätten man allen Grund gehabt, auch den hervorragenden Platz zwei und eine Saison mit nur einer Niederlage zu feiern. Wäre es nur nicht so knapp hergegangen. Und dann ploppte drei Tage nach Saisonende die besagte E-Mail bei Valentin Larasser auf, die aus Platz zwei den obersten Podestplatz für die KG Aibling/Grafing machte.

Die Ligaleitung hatte stichprobenartig auch am letzten Wettkampftag die Kämpferlisten überprüft und war dabei im Friedberger Kader auf einen individuellen Verstoß gegen die Verbandsstatuten gestoßen. Diese sehen qua Sonderrecht vor, dass ein Kämpfer während der Saison für maximal zwei Vereine in zwei unterschiedlichen Ligastufen antreten darf. Da ein Friedberger aber offenbar im Saisonverlauf für insgesamt drei Vereine auf der Matte gewesen war, wurden dessen Kämpfe allesamt nachträglich gestrichen.

Dadurch rutschte Friedberg im Bayernliga-Tableau auf Rang fünf ab – und die KG Aibling/Grafing dürfte als neuer Meister mit in Summe 90 (von 140) gewonnen Einzelkämpfen in die 2. Bundesliga aufsteigen. „Das tut mir irgendwie auch Leid für unseren Rivalen. Aber wir hätten diese Nachricht natürlich schon gerne am letzten Wettkampftag bekommen, um richtig feiern zu können“, sagt Valentin Larasser, dass er seinem Team in dieser Konstellation grundsätzlich den nächsten Aufstieg zutrauen würde.

Auf Sponsorensuche: Aufwand und Kosten wären in der 2. Bundesliga für die Kampfgemeinschaft aktuell nicht zu stemmen

Da er selbst aber bereits zweitklassig für Ingolstadt antritt, wäre der KG-Coach in diesem Fall nicht einsatzberechtigt. „Wir sind zwar in der Breite mit drei Kämpfern aus der ersten und sechs aus der zweiten Liga gut aufgestellt. Aber das kann man sich ohne konstantes Grundgerüst und Sponsoren eigentlich nicht leisten“, spricht Larasser die weiten Fahrten und Übernachtungskosten an. „Das ist Leistungssport und da sind dreimal Judotraining die Woche auch zu wenig.“

Daher werde die KG Aibling/Grafing den Aufstieg verweigern und kommende Saison erneut in der höchsten bayerischen Klasse angreifen. Mit verstärktem Fokus auf die Nachwuchsarbeit. „Natürlich gibt es hier in jedem Team Top-Kämpfer. Aber als KG ergänzen wir uns super. Die Grafinger decken die mittleren Gewichtsklassen ab, die Aiblinger die schweren und leichten.“

Ebenfalls gemeinsam geht es für das KG-Team nun ein Wochenende lang nach Bratislava, wo ursprünglich die Landesliga-Meisterschaft nachgefeiert werden sollte. Jetzt dürfen die Meister-Kämpfer gleich doppelt anstoßen.