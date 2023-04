TSV Vaterstetten: Meistertitel und Mehrkampf-Medaillen für Schwimmer

Christian Arzberger ist neuer Bayerischer Meister offen über 50m Brust. © verein

TSVV-Nachwuchs überzeugt mit Medaillen, Titeln und Qualifikationen bei Landeswettkämpfen der Leistungsschwimmer in Bayreuth.

Bayreuth/Vaterstetten – Gleich zwei fordernde Wettkämpfe standen für die Leistungsschwimmer des TSV Vaterstetten in Bayreuth auf dem Saisonplan. Die anspruchsvollen Qualifikationszeiten zur Teilnahme an der Bayerischen Mehrkampfmeisterschaft der Jahrgänge 2011 und 2012 hatten aus dem TSVV-Lager nur Lena Ostermaier, Franziska Claßen und Alexander Shen erreicht. Insofern war bereits die Teilnahme an den Landesmeisterschaften bereits ein Erfolgserlebnis für das Trio.

Die Nachwuchsschwimmer hatten in Oberfranken ein straffes Programm zu absolvieren: Neben den Wettkämpfen über 400 Meter Freistil musste jeder Teilnehmer 200 m Lagen, 25 m Delphinwelle in Rücken- und Bauchlage, 50 m nur Beine, sowie 100 und 200 Meter in der individuellen Hauptlage zurücklegen. Im Mehrkampf-Rückenschwimmen erreichte Franziska Claßen einen fünften Platz, Alexander Shen gar Bronze.

Lena Ostermaier freute sich ebenfalls über einen Bronzerang im Brust-Mehrkampf. Ostermaier und Shen qualifizierten sich mit ihren Zeiten über 200 Meter Lagen sogar für den Süddeutschen Mehrkampf Anfang Mai.

Die älteren Jahrgänge schwammen derweil um die Titel der „offenen Bayerischen Meister“. Dabei erfolgt die Wertung jahrgangsübergreifend. Dafür hatten sich zuvor die Vaterstettener Christian Arzberger (Jahrgang 2002) über gleich acht Strecken, Dominik Liguori (Jg. 1996) über sechs, Marlen Görlach (Jg. 2004) über zwei, Felix Kock (Jg. 2005) und Patrik Meier (Jg. 1995) über jeweils eine Distanz erfolgreich qualifiziert.

Christian Arzberger wurde mit einer hervorragenden Zeit von 29,80 Sekunden Bayerischer Meister über 50 Meter Brust. Damit nicht genug, fehlten Arzberger über 100 m Brust (1:06,72 min.) nur sechs Zehntelsekunden zur zweiten Goldmedaille. Diesmal musste er sich mit Platz drei zufriedengeben.

Dominik Liguori qualifizierte sich mit einer Zeit von 1:58,42 Minuten über 200 Meter Freistil ebenfalls für die „offenen Süddeutschen Meisterschaften“. Am Ende der Wettkämpfe erreichte der TSV Vaterstetten von 45 teilnehmenden Vereinen in Bayreuth einen respektablen 18. Platz. bj/ez

Erfolgreiche Mehrkämpfer: Das 2012er-Trio des TSVV mit (v.l.) Alexander Shen (Rücken-Bronze), Franziska Claßen (5. Rücken) und Lena Ostermaier (Brust-Bronze). © TSV Vaterstetten