Mentale Bewährungsprobe für Anzings Handballer

Höher springen und härter werfen wollen (rot) Marinus Limbrunners Anzinger Löwen beim Gastspiel in Roßtal. © sro

SV Anzing reist am zweiten Spieltag in der Abstiegsrunde der Handball-Bayernliga als Favorit zum TSV Roßtal.

Anzing – Wäre jetzt schon Schluss, könnten die Handballer des SV Anzing einmal kräftig durchschnaufen. Denn aktuell rangieren die Löwen in der Abstiegsrunde der Bayernliga auf Tabellenrang zwei – mithin einer der beiden Plätze, die am Saisonende sicher zum Klassenerhalt reichen. Doch der Haken ist: Bisher haben die acht Vereine, von denen es fünf oder sechs erwischen wird, erst einen Spieltag hinter sich. Bedeutet für den SVA, der am Samstag um 19.30 Uhr beim TSV Roßtal antritt: Er ist weiter gefordert und darf sich keinen Ausrutscher erlauben.

Die Partie im Landkreis Fürth werde „vor allem eine mentale Bewährungsprobe“, glaubt Trainer Hubert Müller, der den SVA mit Kay Hoffmann betreut. Schließlich gehen ihre Anzinger als Favorit ins Spiel. Zum einen, weil sie als Tabellenfünfter in der Vorrunde der Süd-Staffel deutlich besser abgeschnitten haben als der Gegner, der Vorletzter im Norden wurde. Zum anderen hat Roßtal den Start in die Playdowns durch ein 20:26 in Lohr verpatzt – ganz anders als die Löwen.

Roßtal verfügt über eine geschlossene und kampfstarke Mannschaft.

Diese holten vor heimischer Kulisse einen weitgehend ungefährdeten 30:25-Sieg gegen Erlangen-Bruck, der angesichts des zwischenzeitlichen Zehn-Tore-Vorsprungs sogar noch höher hätte ausfallen können. Oder müssen, findet Trainer Müller, der die Schwächephase seines Teams ab der 40. Minute kritisierte. „Das ist etwas, worüber wir noch nachdenken und auch sprechen werden“, kündigte der Coach nach der Partie an.

Selbiges haben die Löwen inzwischen getan und sich überdies per Videoanalyse auf den Gegner vorbereitet. Dieser verfüge über eine „geschlossene und kampfstarke Mannschaft“, so Müller, die vor allem daheim gefährlich sei. Und dennoch gehen die Roßtaler als Außenseiter ins Rennen, das sagt zumindest ihr Coach Wolfgang Schmidt. „Anzing hat zwei Pluspunkte, wir haben zwei Minuspunkte“, wird der Trainer auf der Webseite des TSV zitiert. „Dann ist wahrscheinlich Anzing der Favorit.“ ps

