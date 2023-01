Volleyball Grafing: „Mentaler Befreiungsschlag“ löst Bremse

Von: Olaf Heid

Ihre Freude über den Turniersieg schreien die Grafinger U19-Volleyballer heraus (vorne, v.l.): Valentin Schneckenburger, Physio Lukas Broghammer, Noah Primus, Janik Sambale, Marvin Primus, Jonathan Helm, Tim Aust, Team-Manager Markus Siegel sowie (hi.) Coach Rudi Obermair, Johannes Helm, Samuel Halm und Ian Schein. © Foto: TSV Grafing/Aderlini

Große Turniere an sich sind für die Grafinger Nachwuchsvolleyballer der U20 nichts Ungewöhnliches mehr. Doch das internationale Kräftemessen beim U19-Wettkampf im italienischen Modena war schon sehr speziell.

Grafing/Modena – Denn die TSV-Junioren um Trainer Rudi Obermair, Team-Manager Markus Siegel und Physiotherapeut Lukas Broghammer gewannen vor dem Jahreswechsel erstmals den sogenannten Moma Winter Cup.

Im Finale bezwangen die jungen Volleyballer dabei überraschend den Turnierfavoriten Pallavola Bologna mit 2:0 (25:22, 25:20) Sätzen – und das vor 4000 Zuschauern. „Das war solch ein Erlebnis – das vergisst man nicht“, schwärmte Obermair hinterher von der beeindruckenden Stimmung, die er vor vier Jahren (2018) mit einer anderen Grafinger Formation von der Tribüne aus und nicht als Finalist miterlebt hatte. „Das Ding jetzt zu gewinnen, ist ein Riesenerlebnis für uns alle“, freute sich der Coach und männliche Jugendleiter der Grafinger Volleyballsparte. Bislang war ein Turniersieg immer außer Reichweite gelegen.

Zur „Ehrenrettung“ der ansonsten übermächtigen Italiener führte Obermair dabei das Fehlen ihrer Junioren-Nationalspieler an, die auf einem Lehrgang weilten, während in seiner Truppe mit Ian Schein, Jannik Sambale und Marvin Primus drei Kaderkräfte auflaufen durften. „Deswegen war das Niveau insgesamt bei dem Turnier nicht das allerbeste, aber trotzdem muss man es auch erst einmal gewinnen“, betonte der TSV-Trainer.

Die Grafinger gelten in Deutschland seit Jahresbeginn bereits als U20-Junioren, „in Italien hingegen ist der Wechsel der Altersklasse erst im Sommer“, erläuterte Obermair den Grund, warum die TSV-Mannschaft in dieser Altersklasse antreten durfte. Und das auch mit der Besonderheit, dass einige der neun Junioren bei den Herren gar nicht für Grafing, sondern für den VCO München (3. Liga), ASV Dachau (2. Liga/Marvin Primus, Tim Aust) und den VC Amberg (Regionalliga; Johannes Helm) antreten. Der Grund ist hier auch im Abstieg des TSV im Vorjahr aus der 2. Bundesliga zu suchen. Obermair hofft aber auf den sofortigen Wiederaufstieg der Ersten und damit auch auf eine Rückkehr einiger Spieler nach Grafing.

Gemeinsam dürfen aber alle weiterhin bei der Jugend ran und Überraschungen wie in Modena feiern. Doch zu Beginn des Drei-Tages-Turniers hatte es gar nicht nach solch einem Triumph ausgeschaut. Die Gäste aus der Bärenstadt bezwangen in ihrer Vorrundengruppe zwar zuerst VBC Calci mit 2:0 Sätzen (25:9, 25:12), danach setzte es aber gegen Bolgona, den späteren Finalgegner ein herbes 0:2 (22:25, 24:26).

„Das war zwei Sätze zwar knapp, aber die Italiener waren technisch sehr sicher und haben wenig Fehler gemacht“, sagte Obermair. Man sei abends frustriert gewesen, „weil wir die größeren Kerle in unseren Reihen hatten, aber die Bälle nicht tot machen konnten. Bologna hat eben in typischer italienischer Manier verteidigt.“

Die Folge des zweiten Platzes war in der Zwischenrunde das Duell gegen die favorisierten Gastgeber von Moma Anderlini, die die Grafinger eigentlich meiden wollten. Mit 2:0 (25:22, 25:20) übersprang man aber dank einer Leistungssteigerung diese Hürde. „Der erste Satz war ein mentaler Befreiungsschlag. Da haben wir gesehen, dass wir alle schlagen können“, wusste Obermair um die besondere Initialzündung bei dem internationalen Turnier.

Fortan lief es für den TSV. „Wir haben uns von Spiel zu Spiel gesteigert.“ Volley Prato ASD wurde anschließend mit 2:0 (27:5, 25:21) bezwungen, in der K.o.-Phase im Viertelfinale dann ebenso Power Diavoli mit 2:0 Sätzen (25:21, 25:17). Im Halbfinale kam es dann zu einem Vergleich mit dem oberbayerischen Rivalen TSV Mühldorf. „Das war eine eindeutige Geschichte“, analysierte Obermair nach dem 2:0 (25:18, 25:19) und dem ungefährdeten Finaleinzug. Im Sommer hatte man sich noch bei der U18-DM in Bremen gegenübergestanden. „Damals war das knapper.“

Im zweiten Duell mit Bologna stellte der Cach der Bärenstädter dann erfolgreich um. Die TSV-Junioren setzten die Italiener mächtig unter Druck. „Wir haben sehr, sehr gut geblockt und sie damit entnervt“, freute sich Rudi Obermair. „Zudem haben wir deutlich weniger leichte Fehler gemacht als in der Vorrunde.“ Und damit wurde der Finalsieg mit 25:22 und 25:20 eingetütet.

Als Belohnung neben dem Erlebnis in der voll besetzten Halle gab es hinterher eine große beschriftete Fliese des Hauptsponsors als Erinnerung und – was für das Grafinger U20-Team noch wichtiger ist – „viel Motivation für die DM im Mai“, betonte Obermair. Hier wollen die Grafinger nach dem nächsten Titel greifen. Davor gibt es aber noch an Ostern im italienischen Pordenone das nächste, große Turnier.