Erfolgreiche Ebersberger Jagd auf den Zusatzpunkt

Von: Julian Betzl

Dynamik im Wettlauf um den Ball versprühten die Buben aus Pliening (li.) und Kirchseeon beim Merkur CUP-Turnier. © MM/ez

Ihren Heimvorteil sowie eine turniereigene Sonderregel haben die U11-Junioren des TSV Ebersberg in der Vorrunde des 29. Merkur CUP voll ausgenutzt.

Ebersberg – „Ja, die Jungs waren schon dominierend“, fand Michael Jacob, der in der Jugendleitung des TSV Ebersberg für die U12 bis U19-Teams zuständig ist und vergangenes Wochenende zwei Vorrundenturniere des größten E-Jugendfußballturniers der Welt im Waldstadion organisiert hat.

„Aber lief ja alles easy, der Aufwand wird dann in der Organisation erst ab dem Kreisfinale größer“, konnte Jacob demzufolge entspannt den Durchmarsch der Nachwuchs-Eber in Richtung Kreisfinale am Donnerstag, 18. Mai (Ort noch nicht bekannt), genießen.

„Die Jungs haben sich die zwölf Punkte als Ziel gesetzt und das wie ausgemacht gemeistert“, berichtete Ebersbergs U11-Coach Matthias Erhard, dass gerade der Sonderpunkt-Anreiz beim Merkur CUP, der einen Zusatzzähler ab drei erzielten Treffern pro Spiel und Mannschaft vorsieht, für Begeisterung bei seinen Schützlingen gesorgt habe. „Die wollten immer bis zur letzten Minute noch das dritte Tor machen.“

So freilich auch im Auftaktspiel gegen den TSV Pliening/Landsham, nachdem man die Anfangsminute „verpennt“ und das frühe 0:1 kassiert hatte. „Danach hat‘s aber gepasst“, staunte Erhard sogar über das erste von insgesamt zwei spektakulären Weitschusstoren, die Ebersbergs Abwehrspieler Robert Muthiac in der Vorrunde erzielte. „Pliening war schon der stärkste Konkurrent in der Gruppe“, meinte Trainer Erhard anerkennend nach dem 3:1-Auftakterfolg.

Diesem ließen die Kreisstädter ein einseitiges 5:0 gegen den ATSV Kirchseeon sowie ein 3:1 gegen den SV Bruck folgen und räumten damit die vollen zwölf Punkte samt Fahrkarte fürs Kreisfinale ab. „Die Jungs haben aber nicht ihr bestes Turnier gespielt“, sieht Matthias Erhard für die nächste Runde „noch Luft nach oben.“

Dort könnten es die Ebersberger erneut mit dem TSV Pliening/Landsham zu tun bekommen, die sich mit letztlich acht Punkten recht souverän vor dem SV Bruck und Kirchseeon das zweite Kreisfinal-Ticket sicherten.

Überhaupt habe es aus seiner Sicht bei keinem der insgesamt vier Vorrundenturniere in Grafing und Ebersberg „eine Überraschung“ gegeben, so der Coach der TSVE-Buben. Das wiederum lasse auf ein spannendes Merkur CUP-Kreisfinale hoffen. bj

Ergebnisse

Vorrundengruppe 3 in Ebersberg

TSV Ebersberg - TSV Pliening/Landsham 3:1

SV Bruck - ATSV Kirchseeon 2:0

TSV Pliening/Landsham - SV Bruck 3:0

ATSV Kirchseeon - TSV Ebersberg 0:5

TSV Ebersberg - SV Bruck 3:1

TSV Pliening/Landsham - ATSV Kirchseeon 3:1

1. TSV Ebersberg 11: 2 12

2. TSV Pliening/Landsham 7: 4 8

3. SV Bruck 3: 6 3

4. ATSV Kirchseeon 1: 10 0

Begeisterten bei bestem Fußballwetter im Ebersberger Waldsportpark: die U11-Mannschaften aus Bruck, Pliening, Ebersberg und Kirchseeon. Fotos: Rossmann © MM/ez

